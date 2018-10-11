Вратарь «Динамо-Минск» из Швеции попробовал традиционные белорусские сладости. И вот его реакция

Новости Беларуси. Вратарь хоккейного клуба «Динамо-Минск» из Швеции Юнас Энрот продегустировал аутентичные белорусские сладости. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канаде ХК. 30-летний голкипер попробовал квас, зефир, сгущенку и рассказал, как ему вкус продуктов, которые он не привык есть у себя дома. Вкус кваса шведу показался необычным и незнакомым. «Не думаю, что купил бы это». Ранее Юнас Энрот не слышал про такой напиток и в Швеции ничего похожее на квас не пробовал. Голкипер отметил, что из напитков предпочитает обычную воду – с газом и без.

Затем хоккеист попробовал зефир. Он также не знал, что это за продукт. «Нет, мне не нравится», – резюмировал Юнас. Зефир вратарю показался очень сладким и если бы продукт был менее приторным, то было бы лучше. «В Швеции есть похожие лакомства, но я мало такое ем».



Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»

Сгущенка оказалась продуктом, о котором спортсмен слышал ранее. Она пришлась по вкусу хоккеисту. Он предположил, что «наверное, это не едят ложками», а добавляют в блины или что-то другое. «В Швеции есть что-то похожее. Добавляем в яблочный пирог, хлеб. Я бы назвал это ванильным соусом».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «hcdinamoby»