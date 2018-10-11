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Актёр из сериала «Глухарь» покончил с собой в московском СИЗО

11 октября 2018 14:24
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Новости России.  Актер Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, тело актера было обнаружено в одной из камер утром одиннадцатого октября.

По словам источника, причиной смерти является суицид.

Официально эта информация не подтверждена.

Актер находился под стражей. Он обвинялся по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»).

Актер снимался в телесериалах. Среди его работ – «Глухарь», «Марш Турецкого», «Лесник». 

# Самоубийство # калейдоскоп # Михаил Фатеев

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