Актёр из сериала «Глухарь» покончил с собой в московском СИЗО

Новости России. Актер Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, тело актера было обнаружено в одной из камер утром одиннадцатого октября.

По словам источника, причиной смерти является суицид.

Официально эта информация не подтверждена.

Актер находился под стражей. Он обвинялся по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»).

Актер снимался в телесериалах. Среди его работ – «Глухарь», «Марш Турецкого», «Лесник».