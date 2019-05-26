«Прости, из меня вышел не очень друг». Тимати посвятил Децлу песню

Новости России. Российский певец Тимати исполнил песню в честь Децла и помирился с его отцом.

В шоу «Песни» музыкант вместе с певцом Slame исполнили композицию «Мои слёзы». Её текст представляет собой извинения Тимати перед Кириллом Толмацким (Децлом).

«Прости, из меня вышел не очень друг, когда ты тонул, я видел, но не протянул круг. Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой, походу, но круче оказался тот, кто не бежит за модой!», – спел Тимати.

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В интервью российский хип-хоп исполнитель рассказал, что перед началом работы над этой композицией позвонил отцу Децла. Между ними были напряжённые отношения, поэтому Тимати хотел узнать, разрешит ли Александр Толмацкий исполнить песню в честь его сына.

Мужчина дал своё разрешение и упомянул, что чем больше людей услышит эту песню, тем дольше будет жить память о Децле.

Кирилл Толмацкий ушёл из жизни 3 февраля из-за остановки сердца.