Босоножки на платформе или балетки? Рассказываем, как выбрать летнюю обувь

Новости Беларуси. Лето – чудесная пора, но ноги потеют, как никогда. Хотя, конечно, зимой можно надеть насколько носков, обуться в очень тёплые зимние сапоги и сидеть в тёплом помещении 8 часов. Но это уже совсем другая история. На днях мы рассказывали о том, что делать, если обувь натирает ноги. В этот раз мы решили подробнее изучить вопрос выбора обуви. Советами с нами поделился врач травматолог-ортопед высшей категории Геннадий Урьев.

1. Лучшая обувь получается из телячьей и козьей кожи. Её можно точно подобрать под размер стопы. Впрочем, если обувь сделана из искусственной кожи, в этом нет ничего страшного. Но вот внутренняя отделка должна быть из натуральных материалов. 2. Каблук нам не друг. Известно, что каблуки вредят здоровью, однако тут в ход идёт поговорка «красота требует жертв». На самом деле, подобные жертвы мало кому нужны. Врач утверждает, что каблук не должен превышать 2-3 см. При ношении каблуков на пятку регулярно оказывается механическое воздействие, а весовая нагрузка приходится на передний отдел стоп, что деформирует его. По словам ортопеда, можно позволить себе надеть обувь с высоким каблуком на какое-нибудь торжественное мероприятие, но использовать такую обувь в повседневной жизни не следует.

3. Стелька тоже хочет внимания. Стелька должна быть мягкой, чтобы обеспечивать комфорт и облегчать боль в стопе. Хорошо, когда есть супинаторное возвышение (бугорок под средней частью стопы). Кстати, существуют стельки с бонусами. Например, противогрибковые, утепляющие, массажные. Так что будет правильно уделить внимание выбору удобной стельки. 4. Пусть обувь дышит. По словам врача, воздухопроницаемая обувь служит дольше. Ортопед вновь рекомендует остановить свой выбор на изделиях из натуральной кожи. Обувь из искусственной кожи почти не пропускает воздух, что приводит к появлению неприятного запаха. Также есть риск развития болезней кожи стопы.

5. Кто рано встаёт – тому Бог подаёт. Врачи рекомендуют покупать обувь в первой половине дня. Ближе к вечеру нога устаёт, возникает отёк нижних отделов голени и стопы. Всё это может привести к выбору неподходящей обуви. 6. Балетки не только для балета. По словам ортопеда, босоножки на платформе красивы, но не подходят в качестве повседневной обуви. Правильный выбор – босоножки на плоской или высокой подошве.