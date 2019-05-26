Прямой эфир

11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму

26 мая 2019 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Буэнос-Айресе попытка мужчины украсть мопед у женщины потерпела крах из-за 11-летней девочки.  

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 мая. Женщина сидела на мопеде возле здания, а дочка ждала её на ступеньках. В какой-то момент к жительнице Аргентины подошёл мужчина и попытался стянуть гражданку с транспортного средства.  

11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму-1

Фото: Cronica Virales  

11-летней девочке сильно не понравилось, что какой-то посторонний дядя пристаёт к её маме. Школьница подошла к злоумышленнику со спины и нанесла резкий удар по лицу. От неожиданности мужчина отпрянул. Этим воспользовалась женщина, оттолкнув гражданина.  

После этого нападавший принял единственно верное решение – отступил. 11-летняя воительница хотела броситься в погоню и повергнуть отступающего противника, но мама придержала дочку. На этом история завершилась.  

11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму-3

Фото: Cronica Virales  

Согласно информации аргентинских СМИ, задержать подозреваемого к настоящему моменту не удалось.  

Ещё один случай неожиданной помощи произошёл в Америке. 

# Спасение

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь на 26 мая: запоминаем сны и много едим
25 мая 2019 18:19

Лунный календарь на 26 мая: запоминаем сны и много едим

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
25 мая 2019 13:58

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
25 мая 2019 12:20

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица