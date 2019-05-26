11-летняя девочка напала на грабителя, чтобы защитить маму

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 22 мая. Женщина сидела на мопеде возле здания, а дочка ждала её на ступеньках. В какой-то момент к жительнице Аргентины подошёл мужчина и попытался стянуть гражданку с транспортного средства.

Фото: Cronica Virales

11-летней девочке сильно не понравилось, что какой-то посторонний дядя пристаёт к её маме. Школьница подошла к злоумышленнику со спины и нанесла резкий удар по лицу. От неожиданности мужчина отпрянул. Этим воспользовалась женщина, оттолкнув гражданина.

После этого нападавший принял единственно верное решение – отступил. 11-летняя воительница хотела броситься в погоню и повергнуть отступающего противника, но мама придержала дочку. На этом история завершилась.