Делегировать работу – тоже работа. Правила, которые помогут стать более организованным

Как часто у вас было такое, что на выполнение не особо сложных дел был отведён целый день, а времени всё равно не хватило? Чтобы вы смогли успевать сделать все запланированные задачи, мы подготовили список правил, которые вам помогут. Начните вести ежедневник Не стоит пытаться запомнить все свои важные дела и держать их в течение дня в голове. Фиксирование обязанностей на бумаге или в заметках в телефоне поможет грамотно распределить ресурсы, в том числе и время.

Фото: pixabay.com

Научитесь ранжировать свои дела Советуем вам разделить все свои обязанности на несколько групп: – срочно и важно; – не срочно, но важно; – срочно, но неважно; – не срочно и неважно. В первом случае необходимо все дела сделать как можно раньше, во втором – выполнить при первой возможности. Если у вас есть срочные, но неважные дела, попытайтесь их делегировать не менее компетентному специалисту. Все обязанности из четвёртого пункта вы можете сделать позже, когда у вас появится свободное время. Такое распределение поможет вам сэкономить время и не распыляться на мелкие дела.

Фото: pixabay.com

Исключите отвлекающие факторы Чтобы ничего не мешало реализовывать свои планы, необходимо грамотно организовать рабочее место. Поэтому уборка, а также покупка необходимой канцелярии помогут вам выполнять все дела намного быстрее.

Фото: pixabay.com

Отдыхайте и поощряйте себя Выполнение большого количества тяжёлых задач без перерыва не приведёт вас к успеху. Такое поведение – верный путь к переутомлению и эмоциональному выгоранию. Правильный отдых способствует более высокой продуктивности. Например, физическая активность поможет привести мысли в порядок, если у вас малоактивный образ жизни. Поэтому для лучшего результата далеко не всегда нужно держать себя в ежовых рукавицах. Порой нужно отстать от самого себя, чтобы чего-то достичь.

Фото: pixabay.com

Ставьте себе дедлайны Если вы никогда не ставили себе конкретные сроки выполнения задач, то можете изначально засечь время, за которое вы их выполняете. Отталкиваясь от полученных результатов, вы можете составить себе фиксированное расписание, которое поможет всегда оставаться в тайминге. Также между делами должен быть промежуток в 20 минут (это на случай, если вдруг выполнение задачи займёт больше времени).

Фото: pixabay.com