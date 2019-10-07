Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки

Для многих представителей мужской половины человечества грядут мрачные времена. Осень, первые морозы, а там уже и зима не за горами. Всё бы ничего, да только вместе с исчезновением теплолюбивых цветов исчезают и девушки в юбках. Мы понимаем эту боль.

Конечно, у зимней одежды есть своё очарование. Отчасти благодаря сменам пор года весна и лето так желанны, когда с приходом тепла девушки начинают отправлять в шкаф шубы и надёжные тёплые штаны. Однако как пережить эти суровые морозные дни, когда холодно не только на улицах, но и в мужских сердцах?

Мы нашли вариант. Да, он не самый лучший, но это хоть что-то. Представляем вашему вниманию пять видов женской деятельности, где мини-юбка – это часть униформы.

Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи

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