Прямой эфир

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки

07 октября 2019 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для многих представителей мужской половины человечества грядут мрачные времена. Осень, первые морозы, а там уже и зима не за горами. Всё бы ничего, да только вместе с исчезновением теплолюбивых цветов исчезают и девушки в юбках. Мы понимаем эту боль.

Конечно, у зимней одежды есть своё очарование. Отчасти благодаря сменам пор года весна и лето так желанны, когда с приходом тепла девушки начинают отправлять в шкаф шубы и надёжные тёплые штаны. Однако как пережить эти суровые морозные дни, когда холодно не только на улицах, но и в мужских сердцах?

Мы нашли вариант. Да, он не самый лучший, но это хоть что-то. Представляем вашему вниманию пять видов женской деятельности, где мини-юбка – это часть униформы.

Элегантность и стиль – это про них. Показываем семь дедушек, которые дадут фору молодёжи

Бортпроводницы

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-1

Фото: instagram.com/lina.omura

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-3

Фото: instagram.com/flightcollant

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-5

Фото: instagram.com/ladies_flight_sky_82

Теннис

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-8

Фото: instagram.com/elisvitolina

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-10

Фото: instagram.com/naomiosaka

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-12

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Фигурное катание

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-15

Фото: instagram.com/ryazan_rulit

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-17

Фото: instagram.com/team_medvedeva.j

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-19

Фото: instagram.com/ul7miloveusih

Хоккей на траве

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-22

Фото: instagram.com/viktoria_stetsenko

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-24

Фото: instagram.com/elektrostalsport

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-26

Фото: instagram.com/elizaveta_dianova

Черлидинг

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-29

Фото: instagram.com/tymoschukate

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-31

Фото: instagram.com/_luiza_15__

Не отвести глаз! Пять видов деятельности, где девушки носят мини-юбки-33

Фото: instagram.com/luckydemons_moscow

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка
07 октября 2019 09:16

«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка

Он ночевал в их простых хижинах и был на фестивале папуасов. Как лучший белорусский travel-блогер ездит по опасным уголкам Земли
07 октября 2019 07:59

Он ночевал в их простых хижинах и был на фестивале папуасов. Как лучший белорусский travel-блогер ездит по опасным уголкам Земли

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре
07 октября 2019 07:07

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре