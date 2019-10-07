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У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь

07 октября 2019 12:20
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Школьник потерял коллекцию своих игрушек во время пожара. Никто из родных мальчика не пострадал, но его личные вещи были уничтожены.

Даниель из США появлялся в школе только в расстроенном виде: он грустил из-за утраты своей коллекции игрушек, пишет LADBible. Одноклассники обратили внимание на настроение мальчика и смогли узнать у него, что его так сильно тревожит и расстраивает.

У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь-1

Фото: Philadelphia Elementary School

Оказалось, причина печали Даниеля кроется в уничтоженных огнем игрушках. Когда ребята узнали, они не стали издеваться над мальчиком. Наоборот: проявили чуткость и сострадание, придумав, как помочь однокласснику. Школьники собрались после уроков без Даниеля и решили, что каждый принесет свои игрушки для него.

На следующий день, когда Даниэль зашел в класс, его ждал большой сюрприз. Одноклассники набили пакеты игрушками и оставили их на партах для своего друга. Ребята встречали Даниэля радостными криками.

У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь-4

Фото: Philadelphia Elementary School

Школьник был очень тронут и плакал от счастья.  Учительница была восхищена поступком своего класса. Она посчитала этот жест очень красивым и взрослым.

Многим это покажется знакомым. Вот такой вернулась домой девочка после первого школьного дня – здесь подробнее.

# Дети # калейдоскоп

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