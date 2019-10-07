У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь
Школьник потерял коллекцию своих игрушек во время пожара. Никто из родных мальчика не пострадал, но его личные вещи были уничтожены.
Даниель из США появлялся в школе только в расстроенном виде: он грустил из-за утраты своей коллекции игрушек, пишет LADBible. Одноклассники обратили внимание на настроение мальчика и смогли узнать у него, что его так сильно тревожит и расстраивает.
Фото: Philadelphia Elementary School
Оказалось, причина печали Даниеля кроется в уничтоженных огнем игрушках. Когда ребята узнали, они не стали издеваться над мальчиком. Наоборот: проявили чуткость и сострадание, придумав, как помочь однокласснику. Школьники собрались после уроков без Даниеля и решили, что каждый принесет свои игрушки для него.
На следующий день, когда Даниэль зашел в класс, его ждал большой сюрприз. Одноклассники набили пакеты игрушками и оставили их на партах для своего друга. Ребята встречали Даниэля радостными криками.
Фото: Philadelphia Elementary School
Школьник был очень тронут и плакал от счастья. Учительница была восхищена поступком своего класса. Она посчитала этот жест очень красивым и взрослым.
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