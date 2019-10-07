У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь

Школьник потерял коллекцию своих игрушек во время пожара. Никто из родных мальчика не пострадал, но его личные вещи были уничтожены.

Даниель из США появлялся в школе только в расстроенном виде: он грустил из-за утраты своей коллекции игрушек, пишет LADBible. Одноклассники обратили внимание на настроение мальчика и смогли узнать у него, что его так сильно тревожит и расстраивает.