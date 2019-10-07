Прямой эфир

«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка

07 октября 2019 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Мария Миронова рассказала поклонникам пол и имя малыша.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, а в подписи рассказала о недавних родах.

Мария Миронова:
Видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор – Дар Божий. Федор!

«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка-1

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

В комментариях пользователи соцсети оставили множество поздравлений с рождением сына и добрых пожеланий. Одной из первых была Алика Смехова, которая написала, что ей тоже суждено быть мамой мальчиков. Актриса поблагодарила всех за приятные слова и в конце поста оставила хештег «люблю вас».

Недавно 46-летняя актриса объявила о рождении малыша. Мария Миронова стала мамой во второй раз – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Мария Миронова # Алика Смехова

Другие новости рубрики

Все новости
Он ночевал в их простых хижинах и был на фестивале папуасов. Как лучший белорусский travel-блогер ездит по опасным уголкам Земли
07 октября 2019 07:59

Он ночевал в их простых хижинах и был на фестивале папуасов. Как лучший белорусский travel-блогер ездит по опасным уголкам Земли

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре
07 октября 2019 07:07

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре

Директор Анастасии Заворотнюк опровергнул сообщения о смерти актрисы
07 октября 2019 06:34

Директор Анастасии Заворотнюк опровергнул сообщения о смерти актрисы