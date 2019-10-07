«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка

Мария Миронова: Видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор – Дар Божий. Федор!

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, а в подписи рассказала о недавних родах.

В комментариях пользователи соцсети оставили множество поздравлений с рождением сына и добрых пожеланий. Одной из первых была Алика Смехова, которая написала, что ей тоже суждено быть мамой мальчиков. Актриса поблагодарила всех за приятные слова и в конце поста оставила хештег «люблю вас».