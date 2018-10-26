Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом

Новости США. Актриса Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Суспирия» вместе с бабушкой, которая произвела фурор на красной дорожке.

Типпи Хедрен – старшая представительница актерской династии. Ее дочь Мелани Гриффит и 29-летняя внучка Дакота Джонсон тоже стали актрисами. Семья любит проводить время вместе.

Для выхода в свет Типпи Хедрен выбрала черные брюки, элегантные туфли-лодочки, топ с серебристыми узорами и кардиган. Дакота Джонсон позировала вместе с бабушкой в ярко-красном платье. Интернет-пользователи отметили, что внучка очень похожа на свою бабушку, которая выглядит потрясающе. «На нее хочется равняться», – отметили они.