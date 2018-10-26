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Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка

26 октября 2018 10:17
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Новости Беларуси. На неделе в Полоцке возле памятника Франциску Скорине станцевал спортивно-танцевальный клуб. Это событие было снято на видео продолжительностью примерно полторы минуты и названо флешмобом.  

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Pro/Жизнь Dance  

Предположительно, свою деятельность клуб начал в сентябре 2014 года, то есть не так давно, но флешмоб назван ежегодной традицией. Впрочем, девчонки действительно не раз танцевали на улицах Полоцка.  

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Pro/Жизнь Dance  

В этом флешмобе участвовали все, от мала до велика, от новичков до основного состава. Энергичные движения группы девочек и девушек заинтересовывали случайных прохожих, некоторые из них останавливались посмотреть.  

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Pro/Жизнь Dance  

После выпуска видео родители танцоров и те, кто принимал участие в флешмобе, написали, что было здорово.  

«Вторая семья наших детей»,  

«И всё-таки, по-моему, мы самые крутые».  

Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Pro/Жизнь Dance  

Стоит отметить, что на съёмки ролика, вероятно, ушло довольно много времени, поскольку танцевать девчонки начинали в светлое время суток, а когда заканчивали – на улице уже стемнело. В качестве музыкального сопровождения видеоряда была взята песня «Ракета» Тимати (feat. Мот, Егор Крид, Скруджи, Наzима, Terry).  

Летом 2018 года мы рассказывали про 8-летнего белоруса, который невероятно танцует лезгинку. 

«Мне очень нравится танец, потому что там всё дерзко, резко, есть всякие трюки» (подробности здесь).  

# Танцы # калейдоскоп

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