Зажигательный флешмоб. Смотрите, как девочки танцуют на улицах Полоцка

Новости Беларуси. На неделе в Полоцке возле памятника Франциску Скорине станцевал спортивно-танцевальный клуб. Это событие было снято на видео продолжительностью примерно полторы минуты и названо флешмобом.

Предположительно, свою деятельность клуб начал в сентябре 2014 года, то есть не так давно, но флешмоб назван ежегодной традицией. Впрочем, девчонки действительно не раз танцевали на улицах Полоцка.

В этом флешмобе участвовали все, от мала до велика, от новичков до основного состава. Энергичные движения группы девочек и девушек заинтересовывали случайных прохожих, некоторые из них останавливались посмотреть.

После выпуска видео родители танцоров и те, кто принимал участие в флешмобе, написали, что было здорово.

Стоит отметить, что на съёмки ролика, вероятно, ушло довольно много времени, поскольку танцевать девчонки начинали в светлое время суток, а когда заканчивали – на улице уже стемнело. В качестве музыкального сопровождения видеоряда была взята песня «Ракета» Тимати (feat. Мот, Егор Крид, Скруджи, Наzима, Terry).

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