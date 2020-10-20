Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft

Молодой парень поучаствовал в челлендже How it is going. Он рассказал, что делал, чтобы попасть в штат компании Microsoft. Его друзья не оценили такой поступок и постоянно пытались отговорить от этой идеи. Но героя было не сломить.

Своей историей молодой человек поделился на страничке в Twitter. Он рассказал, что начал очень активно учиться. Настолько, что почти перестал общаться с друзьями и не отвлекался на личную жизнь.

«Интересно, как у этого парня до сих пор работает мозг? Опять в библиотеке? Кто-то нуждается в личной жизни».

Пользователь соцсети с никнеймом ndubuisi не сдавался, он упорно шел к своей заветной цели.

Мнения читателей разделились. Многие оценили упорство парня и советовали не обращать внимания на комментарии друзей, которые думают только об отдыхе и постоянных тусовках.

«Мне нравится видеть преданность и страсть к своей области. Это мотивирует меня. Недостаточно людей отдают все 100% тому, что они любят».

«Шли куда подальше этих хейтеров, чувак. Продолжай работать над тем, что тебе интересно».