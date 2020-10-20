Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft

Молодой парень поучаствовал в челлендже How it is going. Он рассказал, что делал, чтобы попасть в штат компании Microsoft. Его друзья не оценили такой поступок и постоянно пытались отговорить от этой идеи. Но героя было не сломить.
Молодой парень поучаствовал в челлендже How it is going. Он рассказал, что делал, чтобы попасть в штат компании Microsoft. Его друзья не оценили такой поступок и постоянно пытались отговорить от этой идеи. Но героя было не сломить.
Фото: twitter.com/ndubuisx
Своей историей молодой человек поделился на страничке в Twitter. Он рассказал, что начал очень активно учиться. Настолько, что почти перестал общаться с друзьями и не отвлекался на личную жизнь.
Фото: twitter.com/ndubuisx
Пользователь соцсети с никнеймом ndubuisi не сдавался, он упорно шел к своей заветной цели.
«Интересно, как у этого парня до сих пор работает мозг? Опять в библиотеке? Кто-то нуждается в личной жизни».
Фото: twitter.com/ndubuisx
Мнения читателей разделились. Многие оценили упорство парня и советовали не обращать внимания на комментарии друзей, которые думают только об отдыхе и постоянных тусовках.
«Мне нравится видеть преданность и страсть к своей области. Это мотивирует меня. Недостаточно людей отдают все 100% тому, что они любят».
«Шли куда подальше этих хейтеров, чувак. Продолжай работать над тем, что тебе интересно».
Фото: twitter.com/ndubuisx
Некоторые были не готовы к таким жертвам.
«Я не считаю, что это – успех. Успех – это друзья, опыт, который мы приобретаем в жизни, а не награды, профессиональные достижения и все эти материальные ценности, которые навязывает нам общество».
Позже герой объяснил, что его друзья не со зла писали ему такие комментарии. Они не имели в виду ничего предосудительного. Такой юмор, наоборот, облегчал ему жизнь.
Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт (смотреть здесь).