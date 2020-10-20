Прямой эфир

Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft

20 октября 2020 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой парень поучаствовал в челлендже How it is going. Он рассказал, что делал, чтобы попасть в штат компании Microsoft. Его друзья не оценили такой поступок и постоянно пытались отговорить от этой идеи. Но героя было не сломить.

Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft-1

Фото: twitter.com/ndubuisx

Своей историей молодой человек поделился на страничке в Twitter. Он рассказал, что начал очень активно учиться. Настолько, что почти перестал общаться с друзьями и не отвлекался на личную жизнь.

Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft-4

Фото: twitter.com/ndubuisx

Пользователь соцсети с никнеймом ndubuisi не сдавался, он упорно шел к своей заветной цели.

«Интересно, как у этого парня до сих пор работает мозг? Опять в библиотеке? Кто-то нуждается в личной жизни».

Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft-7

Фото: twitter.com/ndubuisx

Мнения читателей разделились. Многие оценили упорство парня и советовали не обращать внимания на комментарии друзей, которые думают только об отдыхе и постоянных тусовках.

«Мне нравится видеть преданность и страсть к своей области. Это мотивирует меня. Недостаточно людей отдают все 100% тому, что они любят».

«Шли куда подальше этих хейтеров, чувак. Продолжай работать над тем, что тебе интересно».

Променял личную жизнь на библиотеки и книги. Парень рассказал, как попал на работу в Microsoft-10

Фото: twitter.com/ndubuisx

Некоторые были не готовы к таким жертвам.

«Я не считаю, что это – успех. Успех – это друзья, опыт, который мы приобретаем в жизни, а не награды, профессиональные достижения и все эти материальные ценности, которые навязывает нам общество».

Позже герой объяснил, что его друзья не со зла писали ему такие комментарии. Они не имели в виду ничего предосудительного. Такой юмор, наоборот, облегчал ему жизнь.

Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт (смотреть здесь).

# Профессии # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска
20 октября 2020 09:55

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска

Женщина не понимала причину своей усталости. Всё прояснилось, когда её коллега не пришла на работу
20 октября 2020 09:48

Женщина не понимала причину своей усталости. Всё прояснилось, когда её коллега не пришла на работу

«Листья своеобразные, осенью они краснеют». Почему стоит посадить скумпию в своём саду
20 октября 2020 08:21

«Листья своеобразные, осенью они краснеют». Почему стоит посадить скумпию в своём саду