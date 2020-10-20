«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска

Мария Кронда, корреспондент:

Получать ароматный кофе из рук шеф-повара, согласитесь, очень приятно. Но о вкусах самого маэстро поговорим прямо сейчас. Запахло жареным. Атмосфера на кухне, прямо скажем, как в горячей точке. Здесь разворачиваются настоящие боевые действия. Руководит кулинарным подразделением шеф Александр Бугаец. Счет идет на минуты.

От рядового повара столичной пиццерии до шефа элитного заведения. Помогал открывать рестораны, создавал меню для отеля международного класса и даже засветился в шоу профессионального мастерства. Без творческой жилки в профессии не задержаться. Александр Бугаец, шеф-повар:

Я вижу это в своей голове, я это выкладываю на тарелку и хочу, чтобы это хотелось съесть, т. е. это должно быть сначала визуально красиво, это уже творческое мышление. Второе – это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель, который друг друга скрепит и это блюдо будет по достоинству вкусное, неординарное и нестандартное.

Ресторанное меню – душа шефа нараспашку: ароматная мелодия, состоящая из классических позиций и авторских ноток. Каждое блюдо – отражение маэстро. Почерк Александра – шедевры с дымком. Гриль-эстетика стала визитной карточкой. Александр Бугаец:

Я очень люблю блюда, приготовленные конкретно на гриле, поэтому в нашем ресторане есть гриль. Я очень много практиковался в этом, наверное, поэтому сделал определенный акцент на том, что каждое наше блюдо, приготовленное с использованием тепловой обработки, проходит непосредственно через гриль на древесном угле. Он добавляет определенный аромат, как будто мы это делаем не в ресторане, а в лесу на костре.

Современную кухню можно описать одним словом – минимализм, но с «вау-эффектом». Александр Бугаец:

Наш народ немного еще не привык к такому. Он испугается прийти в любое заведение Минска и отведать, образно говоря, за 20 белорусских рублей блюдо, на котором будут выложены картошка, соус и кусочек рыбы. Для него это будет шок, потому что в магазине он за 20 рублей, образно говоря, может накормить всю свою семью. Поэтому у нас это немножко народ не понимает.

Повар – профессия с мужским характером, уверяет Александр. Тяжелые кастрюли, дедлайны и высокий градус кулинарных страстей помогают преодолеть спортивное прошлое. Парень занимался футболом. Ну, а «забивать голы» на кухне не получится без сплоченной команды. Александр Бугаец:

Если есть желание, то мы всему научим и обучим, поэтому в первую очередь должны быть желание и страсть к готовке. Не все мы становимся сразу шеф-поварами, все мы проходим градацию от повара, старшего повара, заместителя шеф-повара, а только потом шеф-поваром. Все мои потенциальные сотрудники будущие шеф-повара, все зависит только от них.

Евгений, повар:

Александр, наверное, его самое главное ключевое качество как шеф-повара – это его справедливость и умение находить общий язык с каждым из членов команды. Моральное состояние всего коллектива очень сильно влияет на качество работы и в принципе на атмосферу, когда все работают в классном настроении, все получается гораздо лучше, быстрее и профессиональнее.

Полет фантазии у Александра никогда не заканчивается. Удивлять гостей – задача номер один. Но, а личные предпочтения традиционны, родом из детства. Александр Бугаец:

Любимое блюдо шеф-повара Александра, ну, наверное, с детства еще повелось – творожные сырники, как бы это ни было просто и банально, но как есть. Очень просто, но вкусно.