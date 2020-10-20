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«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска

20 октября 2020 09:55
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Мария Кронда, корреспондент:
Получать ароматный кофе из рук шеф-повара, согласитесь, очень приятно. Но о вкусах самого маэстро поговорим прямо сейчас.

Запахло жареным. Атмосфера на кухне, прямо скажем, как в горячей точке. Здесь разворачиваются настоящие боевые действия. Руководит кулинарным подразделением шеф Александр Бугаец. Счет идет на минуты.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -1

От рядового повара столичной пиццерии до шефа элитного заведения. Помогал открывать рестораны, создавал меню для отеля международного класса и даже засветился в шоу профессионального мастерства. Без творческой жилки в профессии не задержаться.

Александр Бугаец, шеф-повар:
Я вижу это в своей голове, я это выкладываю на тарелку и хочу, чтобы это хотелось съесть, т. е. это должно быть сначала визуально красиво, это уже творческое мышление. Второе – это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель, который друг друга скрепит и это блюдо будет по достоинству вкусное, неординарное и нестандартное.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -4

Ресторанное меню – душа шефа нараспашку: ароматная мелодия, состоящая из классических позиций и авторских ноток. Каждое блюдо – отражение маэстро. Почерк Александра – шедевры с дымком. Гриль-эстетика стала визитной карточкой.

Александр Бугаец:
Я очень люблю блюда, приготовленные конкретно на гриле, поэтому в нашем ресторане есть гриль. Я очень много практиковался в этом, наверное, поэтому сделал определенный акцент на том, что каждое наше блюдо, приготовленное с использованием тепловой обработки, проходит непосредственно через гриль на древесном угле. Он добавляет определенный аромат, как будто мы это делаем не в ресторане, а в лесу на костре.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -7

Современную кухню можно описать одним словом – минимализм, но с «вау-эффектом».

Александр Бугаец:
Наш народ немного еще не привык к такому. Он испугается прийти в любое заведение Минска и отведать, образно говоря, за 20 белорусских рублей блюдо, на котором будут выложены картошка, соус и кусочек рыбы. Для него это будет шок, потому что в магазине он за 20 рублей, образно говоря, может накормить всю свою семью. Поэтому у нас это немножко народ не понимает.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -10

Повар – профессия с мужским характером, уверяет Александр. Тяжелые кастрюли, дедлайны и высокий градус кулинарных страстей помогают преодолеть спортивное прошлое. Парень занимался футболом. Ну, а «забивать голы» на кухне не получится без сплоченной команды.

Александр Бугаец:
Если есть желание, то мы всему научим и обучим, поэтому в первую очередь должны быть желание и страсть к готовке. Не все мы становимся сразу шеф-поварами, все мы проходим градацию от повара, старшего повара, заместителя шеф-повара, а только потом шеф-поваром. Все мои потенциальные сотрудники будущие шеф-повара, все зависит только от них.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -13

Евгений, повар:
Александр, наверное, его самое главное ключевое качество как шеф-повара – это его справедливость и умение находить общий язык с каждым из членов команды. Моральное состояние всего коллектива очень сильно влияет на качество работы и в принципе на атмосферу, когда все работают в классном настроении, все получается гораздо лучше, быстрее и профессиональнее.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -16

Полет фантазии у Александра никогда не заканчивается. Удивлять гостей – задача номер один. Но, а личные предпочтения традиционны, родом из детства.

Александр Бугаец:
Любимое блюдо шеф-повара Александра, ну, наверное, с детства еще повелось – творожные сырники, как бы это ни было просто и банально, но как есть. Очень просто, но вкусно.

«Это сочетание несочетаемых вкусов, у них должен быть какой-то общий знаменатель». Как создаёт блюда шеф-повар в одном из ресторанов Минска -19

В планах повелителя вкуса – открытие собственного ресторана. С таким талантом о меньшем и мечтать не стоит. Ждем приглашение на завтрак.

# Ресторан # калейдоскоп # Мария Кронда # Фотофакт # шеф-повар

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