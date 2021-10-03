Проблемы с координацией, контролем эмоций. Как понять, что у вас диспраксия?

Диспраксия может вызвать проблемы с координацией, с письмом и трудности в общении. Но что такое диспраксия и как узнать, есть ли она у вас? Как сообщает The Mirror, диспраксия – это состояние, которое влияет на мелкую моторику и координацию, оно также известно как расстройство двигательных функций.

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Страдающим диспраксией сложно выполнять некоторые действия, требующие определённых навыков координации. Например, спортивные упражнения или вождение автомобиля. Не существует точной причины, из-за которой люди заболевают диспраксией, но считается, что она вызвана нарушением передачи нервных импульсов мозга телу. В результате человек не может плавно двигаться. У детей, которые рождаются преждевременно, повышенный риск развития диспраксии. Исследования также показали, что диспраксия чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и часто может передаваться по наследству.

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Признаки диспраксии Некоторые признаки диспраксии описаны на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Проявления болезни могут различаться у разных людей и меняться со временем. Итак, вот они. – Проблемы с координацией, балансированием и ходьбой; – Проблемы с освоением новых навыков, включая запоминание информации; – Проблемы с повседневными навыками, например, одевание или приготовление пищи; – Трудности с письмом или использованием клавиатуры, рисованием или манипуляцией небольшими предметами; – Проблемы в общении. Социальная неловкость или неуверенность; – Трудности в проявлении эмоций; – Плохие навыки управления временем, планирования и личной организации; – У людей с диспраксией также могут быть проблемы с памятью, восприятием и оценкой ситуации.

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Лечение диспраксии Диспраксию пока что невозможно вылечить, однако есть терапия, которая облегчает симптомы у людей. Им помогают устроиться на работу и обучаются базовым навыкам, чтобы страдающие диспраксией могли сохранять свою независимость и вести настолько здоровую жизнь, насколько возможно. Разговорная терапия, называемая когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), также используется, чтобы помочь людям справиться со своими трудностями, изменив свой образ мышления и поведения. На веб-сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании говорится, что может помочь людям с диспраксией:

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– Поддержание формы и регулярные упражнения, которые развивают координацию; – Использование клавиатуры, если трудно писать; – Использование календаря, дневника или приложения для помощи в планирование и организации; – Умение позитивно говорить о проблемах и о том, как их преодолевать.

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