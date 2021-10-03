Проблемы с координацией, контролем эмоций. Как понять, что у вас диспраксия?
Диспраксия может вызвать проблемы с координацией, с письмом и трудности в общении. Но что такое диспраксия и как узнать, есть ли она у вас?
Как сообщает The Mirror, диспраксия – это состояние, которое влияет на мелкую моторику и координацию, оно также известно как расстройство двигательных функций.
Страдающим диспраксией сложно выполнять некоторые действия, требующие определённых навыков координации. Например, спортивные упражнения или вождение автомобиля.
Не существует точной причины, из-за которой люди заболевают диспраксией, но считается, что она вызвана нарушением передачи нервных импульсов мозга телу. В результате человек не может плавно двигаться.
У детей, которые рождаются преждевременно, повышенный риск развития диспраксии. Исследования также показали, что диспраксия чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и часто может передаваться по наследству.
Признаки диспраксии
Некоторые признаки диспраксии описаны на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Проявления болезни могут различаться у разных людей и меняться со временем. Итак, вот они.
– Проблемы с координацией, балансированием и ходьбой;
– Проблемы с освоением новых навыков, включая запоминание информации;
– Проблемы с повседневными навыками, например, одевание или приготовление пищи;
– Трудности с письмом или использованием клавиатуры, рисованием или манипуляцией небольшими предметами;
– Проблемы в общении. Социальная неловкость или неуверенность;
– Трудности в проявлении эмоций;
– Плохие навыки управления временем, планирования и личной организации;
– У людей с диспраксией также могут быть проблемы с памятью, восприятием и оценкой ситуации.
Лечение диспраксии
Диспраксию пока что невозможно вылечить, однако есть терапия, которая облегчает симптомы у людей. Им помогают устроиться на работу и обучаются базовым навыкам, чтобы страдающие диспраксией могли сохранять свою независимость и вести настолько здоровую жизнь, насколько возможно.
Разговорная терапия, называемая когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), также используется, чтобы помочь людям справиться со своими трудностями, изменив свой образ мышления и поведения. На веб-сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании говорится, что может помочь людям с диспраксией:
– Поддержание формы и регулярные упражнения, которые развивают координацию;
– Использование клавиатуры, если трудно писать;
– Использование календаря, дневника или приложения для помощи в планирование и организации;
– Умение позитивно говорить о проблемах и о том, как их преодолевать.
Человеку с симптомами диспраксии следует поговорить с медработником, который сможет обнаружить болезнь, если она есть. Врачи проведут наблюдения и стандартизированные тесты, изучат историю болезни.
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