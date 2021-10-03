А вы знали, что не заправлять постель полезно для здоровья? Вот какие вредные привычки могут принести пользу

Как сплетни могут привнести пользу для здоровья? Ученые рассказали, почему наши самые раздражающие привычки, будь то жевание жвачки, ругань или ерзание, имеют большие преимущества. Об этом пишет издание Mirror. Обсценная лексика

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Согласно исследованию, проведенному в Кильском университете, крик, когда вы ушибли палец ноги, может облегчить боль. Участники, которые ругались, опуская руку в ведро с ледяной водой, могли терпеть боль почти в полтора раза дольше, чем те, кто этого не делал. «Брань вызывает хорошо известную анальгезию, вызванную стрессом», – объясняет ведущий исследователь, доктор Ричард Стивенс.

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Другие исследования показывают, что ругательства могут повысить работоспособность и силу. Ругань на работе может помочь сотрудникам справиться со стрессом и сохранить солидарность. Ерзание

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Термогенез активности без упражнений – это калории, которые вы сжигаете, просто двигаясь в течение дня. Иначе говоря, когда официально не выполняете упражнения. Здесь учитывается каждое движение, даже самое маленькое. Так что не сидите на месте, меняйте позу, двигайте ногами и ступнями, когда вы сидите за столом, ходите, пока разговариваете по телефону. Витание в облаках

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Это часто рассматривается как признак апатии и невнимательности. Но сканирование мозга показало, что часть, которая отвечает за решение проблем, очень активна, когда наш разум «блуждает». Эксперты считают, что когда человек использует сознательное мышление, он может стать слишком жестким и ограниченным. Постоянное жевание жвачки

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Многие учителя запрещают жевать жевательную резинку. Но ученые обнаружили, что жевание перед выполнением задачи может повысить уровень кислорода в крови в частях мозга, участвующих в обучении и тренировке памяти. Это также чрезвычайно эффективно для улавливания и удаления вредных бактерий во рту, поскольку стимуляция выработки слюны помогает смыть их. Просто убедитесь, что вы выбираете жвачку без сахара, чтобы обезопасить свои зубы. Зависимость от шоколада

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Шоколад с высоким содержанием какао имеет много преимуществ, включая улучшение памяти и защиту сердца. Ежедневная порция темного шоколада вызывает улыбку на вашем лице. Предполагается, что шоколад даже снижает риск появления депрессии. Салли Нортон, врач-консультант Национальной службы здравоохранения Великобритании, эксперт по снижению веса:

Если вы склонны часто есть белый или молочный шоколад низкого качества, который в основном состоит из жира и сахара, вам необходимо тренировать свои вкусовые рецепторы. Выбирайте темный шоколад с более высоким содержанием сухих веществ какао, чтобы получить максимальную пользу. Батончик, содержащий 70 % твердых веществ какао, имеет вдвое больше антиоксидантов на порцию, чем шоколадка с 35 % какао. Беспорядок

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Неопрятный рабочий стол предполагает серьезную дезорганизацию, но американские исследователи утверждают, что это может повысить творческий потенциал. В ходе экспериментов, когда добровольцев отводили в аккуратную или грязную комнату и просили придумать способы использования мячей для пинг-понга, те, кто находились в беспорядке, были на 28 % более склонными к созданию креативных идей. Сплетни

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Хотя большинство из нас любит сплетничать, такие люди могут восприниматься как злые и ненадежные. Согласно исследованиям, это важно для создания эмпатических связей между людьми и содействует сотрудничеству. Ученые считают, что смех со сверстниками также способствует высвобождению гормонов хорошего настроения, которые помогают избавиться от стресса и беспокойства. Ежедневное употребление алкоголя

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По результатам 74 исследований, умеренно пьющие имеют более низкий риск снижения когнитивных функций, чем те, кто полностью воздерживается от алкоголя. А ученые из медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах говорят, что умеренное употребление алкоголя может способствовать долгой жизни. Они обнаружили, что мужчины и женщины, которые наслаждались ежедневным напитком, на 40 % чаще доживали до своего 90-летия, чем те, кто был непьющим или редко прикасался к выпивке. Но обязательно помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Незаправленная постель

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По данным исследователей Кингстонского университета, в матрасе может обитать 1,5 миллиона пылевых клещей, переносящих аллергены. Если оставить пододеяльники откинутыми назад и открыть окно, на простынях и матрасе будет меньше влаги, поэтому клещи будут обезвожены и умрут. Пропуск душа

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Дерматологи предупреждают, что ежедневное мытье может лишить вашу кожу естественных защитных масел, которые сохраняют ее увлажненной и эластичной, а также полезных бактерий, которые могут помочь предотвратить болезни. Недолгий теплый душ лучше, чем горячий. Также пропуск душа несколько раз в течение недели помогает коже сохранять свою защитную функцию. Кофе с утра

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Чашка кофе с утра часто имеет плохую репутацию. Но было доказано, что химические вещества, содержащиеся в кофе, борются с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, диабетом второго типа и раком печени, а также улучшают вашу память. «Просто не забывайте держаться подальше от этого напитка во второй половине дня, так как кофеину может потребоваться несколько часов, чтобы выйти из организма и не влиять на ваш сон», – добавляет доктор Нортон. Грызение ногтей

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