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Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D

03 октября 2021 14:38
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Недостаток витамина D может ослабить кости и вызвать чувство усталости и вялости. А вот нормальное содержание витамина D в организме может даже помочь нашей иммунной системе в борьбе с коронавирусом.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-1

Фото: pixabay.com

Как сообщает The Mirror, с приходом холодов люди с заболеваниями суставов и костей могут чувствовать больший дискомфорт, чем летом. Могут ли эти проблемы быть вызваны нехваткой «солнечного витамина» в темные зимние месяцы?

«Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфора в нашем организме и имеет решающее значение для функций костей и мышц», – рассказывает диетолог Мерилин Гленвилл.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-4

Фото: pixabay.com

«Считается, что витамин D облегчает боль в суставах, особенно при воспалении. Это также может помочь предотвратить остеопороз, который ослабляет кости».

Исследование 2017 года показало, что у людей старше 50 лет с умеренным дефицитом витамина D более вероятно развитие болезней колен в течение пяти лет и болезней в тазобедренных суставах в течение двух лет.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-7

Фото: pixabay.com

Более 50 % взрослого населения Великобритании имеют слишком низкий уровень витамина D, а у 16 % наблюдается его острая нехватка зимой. Тем не менее витамин D играет жизненно важную роль в укреплении нашей иммунной системы, и даже было высказано предположение, что он может помочь в борьбе с COVID-19.

Если вы чувствуете, что часто болеете простудой или гриппом, это вполне может быть связано с дефицитом этого компонента. Недостаток витамина D может вызвать усталость и утомление, а также выпадение волос.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-10

Фото: pixabay.com

Другие симптомы – проблемы с дыханием, онемение, депрессия и плохое настроение. Важно, что недостаток витамина D может привести к мышечной боли, потере костной массы и болям в пояснице. Учитывая важность витамина D для здоровья костей, неудивительно, что он также влияет на ревматоидный артрит и остеопороз.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-13

Фото: pixabay.com

«Дефицит витамина D не только широко распространен у пациентов с ревматоидным артритом, он также связан с хронической болью и ухудшением психического и физического здоровья», – говорит доктор Гленвилл.

Эти нарушения могут привести к искривлению скелета, а у пожилых пациентов – к переломам. У детей рахит может вызвать задержку роста, а в тяжелых случаях – деформацию скелета. Количество госпитализаций из-за рахита находится на самом высоком уровне за последние 50 лет.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-16

Фото: pixabay.com

Врачи рекомендуют принимать добавки с витамином D осенью и зимой. Те, кто подвержен наибольшему риску дефицита, должны принимать их круглый год.

«Мы можем получить только около 10 % витамина D из нашего рациона», – объясняет специалист.

Недостаток может вызвать усталость и утомление. Рассказываем, почему так важно получать витамин D-19

Фото: pixabay.com

Однако вы можете увеличить содержание витамина D, употребляя в пищу много жирной рыбы, красного мяса, печени, яичных желтков и обогащенных хлопьев для завтрака. В теплые месяцы жизненно важно как можно чаще выходить на улицу. Для людей со светлой кожей нужно 10-15 минут ежедневного пребывания на солнце весной и летом, а тем, у кого более темная кожа, потребуется 25-40 минут в день.

Кстати, ранее мы рассказывали, что витамин D очень полезен для здоровья сердца и сосудов. В том числе он повышает выносливость (здесь подробнее).

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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