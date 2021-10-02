Она не та, кем кажется. Какой рассказ о Золушке настоящий?

Сказку о Золушке наверняка слышал каждый из нас. Однако вы уверены, что знаете оригинал истории? Ведь каждый писатель трактует этот рассказ по-разному. В этой статье мы подготовили для вас несколько версий популярной сказки.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Золушка» (1950)

Сказка Джамбаттиста Базиле Его вариант «Золушки» считается самым древним в Европе. Базиле – один из немногих писателей, который упоминал родину юной красавицы, остров Сардинию. В сказке неаполитанца девушка стала служанкой в результате собственных поступков.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Золушка» (1950)

История у Джамбаттиста начинается с того, что юная красавица уже проживает вместе с отцом и мачехой, с которой у неё изначально не заладились отношения. Как умирает мама девушки, в сказке не рассказывается. Чтобы расторгнуть второй брак, падчерица решает убить мачеху и найти своему отцу новую жену. Так девушка и поступила, а достойной заменой стала её подруга Кармозина. Однако жизнь после осуществления плана меняется только в отрицательную сторону. Новая мачеха не была такой любезной, как раньше, и привела в замок шестерых дочерей, сместив падчерицу с места любимицы семьи. Теперь юная красавица лишилась собственной комнаты и стала служанкой, найдя укрытие лишь в конюшне. Со временем имя девушки стало забываться, и на место счастливой и беззаботной Зозоллы пришла несчастная Золушка.

Фото: pixabay.com

На бал девушка попала с помощью феи, но не таким способом, о котором нам известно сейчас. Однажды отец Золушки решает отправиться в путешествие в столицу. Перед отправлением мужчина спросил у дочерей, каких гостинцев им привезти. В отличие от сестёр, Зозолла попросила у отца подарок от Голубой Феи, которая была родственницей её мамы. Девушка предупредила, что без выполнения обещания мужчина не сможет вернуться домой. За время странствования отец позабыл о желании дочери и хотел отправиться в обратный путь без гостинца. Однако случилось нежданное: корабль, на котором мужчина должен был отправиться домой, всё никак не мог тронуться с места.

Фото: pixabay.com

Тогда мужчина понял, в чём дело, и решил посетить родственницу первой жены. В качестве подарка для Золушки Фея приготовила лишь небольшое семечко, которое отец благополучно передал своей дочери. Девушка посадила гостинец и ежедневно ухаживала за ним, пока не выросла волшебная финиковая пальма. В благодарность за оказанную заботу дерево помогло Золушке попасть на бал в восхитительном наряде. А продолжение этой истории такое же, как и в современной истории: танцы, туфелька, примерка, свадьба.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Золушка» (1950)

Братья Гримм и их версия «Золушки» Здесь тоже есть история с путешествием и подарками. Только в данном случае Золушка просит у отца принести ей первую веточку, которая зацепится за его шляпу. Мужчина выполнил просьбу дочери. Так у юной красавицы появилась ветка орешника, которую она посадила около могилы своей мамы и поливала слезами. Вскоре на этом месте выросло большое дерево. В сказке немецких писателей магическим существом была птица. Именно она помогла девушке попасть на бал, где красавица в шикарных нарядах познакомилась с принцем.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Золушка» (1950)

Здесь же и была потеряна хрустальная туфелька. Однако историю о поиске её обладательницы братья Гримм немного изменили, сделав сказку более кровожадной. Когда юноша приезжает в дом, где живёт Золушка, на примерку изначально приходят две сводные сестры. У первой из них был слишком велик большой палец, который та себе отрубила. После проведения такой «процедуры» туфелька подошла, однако по дороге во дворец вся обувь была в крови, из-за чего принц и понял, что ошибся в выборе. Следующей кандидаткой стала вторая сестра Золушки. Здесь туфелька подошла, когда девушка лишилась пятки. Из-за окровавленной ноги принц разоблачил и эту потенциальную невесту. Следующей на очереди была Золушка, которой обувь идеально подошла на целую ногу.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Золушка» (1950)

Однако на потерях частей тела история для сводных сестёр не заканчивается. Во время свадьбы Золушки на девушек напали птицы и выклевали глаза, оставив их слепыми. Китайская сказка Здесь история повествует об обычном крестьянине, который был настолько беден, что поселился в пещере. Пусть деньгами он и был обделён, но любви ему точно хватало: у мужчины были две жены, у каждой из которых было по дочери. Однажды крестьянин с одной из своих возлюбленных отправился на рыбалку, однако в тот день лодка перевернулась, и пара погибла.

Фото: pixabay.com

Их общая дочь Е Сянь (так звали Золушку в этой версии сказки) осталась сиротой, после чего вторая семья отца приютила девочку. Так малышка стала жить со злой мачехой и вредной сестрой. До самой юности она прислуживала своим родственницам, выполняя самую сложную работу. Единственное развлечение, которое было у девушки, – это любование рекой и её обитателями. Узнав о таком занятии, мачеха приказала падчерице изловить всю рыбу, на которую она смотрела, и приготовить на ужин. Е Сянь не осмелилась ослушаться родственницу и выполнила все её поручения. В ту ночь девушке приснилась фея, которая сказала сохранить все оставшиеся косточки от рыб, поскольку они обладают волшебными свойствами. Так Е Сянь и поступила. Позже действия китайской сказки переносятся на предновогоднюю ночь, когда богатый купец решил устроить танцы, посетить которые мог любой желающий. Однако родственницы Е Сянь запретили ей участвовать в таком мероприятии. После ухода мачехи и сестры девушка попросила помощи у рыбьих костей. И тут случается волшебство: вместо старого и ободранного платья на красавице появляются прекрасное платье и золотые туфельки.

Фото: pixabay.com