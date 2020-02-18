Написала дерзкую записку. Девочка отказалась есть отцовские бутерброды
«Дерзкая» девочка в записке своему папе забавно прокомментировала, почему она не съела приготовленный и упакованный им обед.
Как сообщает Daily Mirror, 37-летний Пит Симсон спросил свою 7-летнюю дочь, нравится ли ей еда, которую он приготовил. В ответ на это девочка посоветовала папе прочитать записку в коробке для обедов.
Мужчина подумал, что там может быть какая-нибудь благодарность. Увидев потрёпанный бутерброд, Пит понял, что ошибся.
Фото: Peter Simson / SWNS.COM
«Я не буду есть бутерброд, потому что ненавижу хумус», – говорилось в записке, написанной коричневым карандашом.
Отец с улыбкой подумал, что его дочка наглеет, а мама ребёнка посчитала это «признаком сильной женщины». Симсон добавил, что его дочь также ненавидит хлебную закваску. Питу показалось занимательным, что ребёнок так заморочился и написал ему записку. В то же время он забеспокоился, что девочка могла голодать весь день.
Фото: Peter Simson / SWNS.COM
Вспоминая своё детство, Симсон рассказал, что какими бы невкусными ни были бутерброды, которые готовила ему мама, он всегда старался их съесть. Пит подумал, что он продолжает семейную традицию, делая невкусные бутерброды. Впрочем, мужчина усвоил урок и постарается больше не портить дочке день невкусной едой.
Месяцем ранее мы рассказывали о другом случае, когда дочка поставила отца в неловкое положение.
Ребёнок сделал себе «опасный» макияж – подробности здесь.