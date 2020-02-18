Написала дерзкую записку. Девочка отказалась есть отцовские бутерброды

«Дерзкая» девочка в записке своему папе забавно прокомментировала, почему она не съела приготовленный и упакованный им обед.

Как сообщает Daily Mirror, 37-летний Пит Симсон спросил свою 7-летнюю дочь, нравится ли ей еда, которую он приготовил. В ответ на это девочка посоветовала папе прочитать записку в коробке для обедов.

Мужчина подумал, что там может быть какая-нибудь благодарность. Увидев потрёпанный бутерброд, Пит понял, что ошибся.