Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат.
Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий.
Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Леонид Агутин
Фото: instagram.com/agutinleonid
Валерия
Фото: instagram.com/valeriya
Олег Газманов
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Валерий Леонтьев
Фото: instagram.com/valera_leontiev
Лариса Грибалёва
Фото: instagram.com/gribalevalarisa
Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official
Татьяна Буланова
Фото: instagram.com/bulanova.official
А хотите узнать, как выглядели Максим Галкин и его сын Гарри в 5 лет, а Вера Брежнева и её дочь Сара в 10 лет?
Взглянуть на снимки детей и родителей в одном возрасте можно здесь.