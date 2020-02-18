Прямой эфир

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?

18 февраля 2020 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат. 

Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий. 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

Леонид Агутин 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-1

Фото: instagram.com/agutinleonid 

Валерия 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-3

Фото: instagram.com/valeriya 

Олег Газманов 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-5

Фото: instagram.com/oleggazmanov 

Валерий Леонтьев 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-7

Фото: instagram.com/valera_leontiev 

Лариса Грибалёва 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-9

Фото: instagram.com/gribalevalarisa 

Лайма Вайкуле 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-11

Фото: instagram.com/laima_vaikule_official 

Татьяна Буланова 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?-13

Фото: instagram.com/bulanova.official 

А хотите узнать, как выглядели Максим Галкин и его сын Гарри в 5 лет, а Вера Брежнева и её дочь Сара в 10 лет?

Взглянуть на снимки детей и родителей в одном возрасте можно здесь

# Звезды # Валерия # Олег Газманов # Лариса Грибалёва

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
18 февраля 2020 09:52

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый
17 февраля 2020 12:49

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей
17 февраля 2020 12:22

Кто эта женщина на фото? Удивительная находка в магазине обернулась целой детективной историей