Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?

Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат.

Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий.

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

Леонид Агутин