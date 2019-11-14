Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику
У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».
Но бывает, что панику могут вызвать абсолютно обычные вещи. Правда, надо посмотреть на них под другим углом. Такие примеры собрало издание Bored Panda. Здесь оптические иллюзии, к которым стоит присмотреться внимательнее, чтобы понять, что происходит на фото.
Но помните, что не стоит пугать себя без особой причины.
«Так испугать может отражение заката».
Фотограф был в шоке, когда мужчина зашевелился.
«Аварийное освещение в прихожей сильно испугало меня. Встречайте новый источник моих кошмаров».
«Эти кусочки бекона выглядят как злой клоун».
«Я купил жене (она профессиональный фотограф) термос в форме объектива камеры. Когда я вижу такое, то все равно вздрагиваю».
«Когда вы входите в свою комнату и сердце выпрыгивает из груди». А это всего лишь ремень.
«Кто-то разлил смузи в классе, и теперь он выглядит криминально».
«Сестра подумала, что кто-то находится в ее квартире. Но это была просто одежда, висящая у окна».
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