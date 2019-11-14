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Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику

14 ноября 2019 16:58
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У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».

Но бывает, что панику могут вызвать абсолютно обычные вещи. Правда, надо посмотреть на них под другим углом. Такие примеры собрало издание Bored Panda. Здесь оптические иллюзии, к которым стоит присмотреться внимательнее, чтобы понять, что происходит на фото.

Но помните, что не стоит пугать себя без особой причины. 

«Так испугать может отражение заката».

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-1

Фото: reddit.com

Фотограф был в шоке, когда мужчина зашевелился. 

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-4

Фото: imgur.com

«Аварийное освещение в прихожей сильно испугало меня. Встречайте новый источник моих кошмаров». 

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-7

Фото: reddit.com

«Эти кусочки бекона выглядят как злой клоун».

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-10

Фото: reddit.com

«Я купил жене (она профессиональный фотограф) термос в форме объектива камеры. Когда я вижу такое, то все равно вздрагиваю».  

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-13

Фото: reddit.com

«Когда вы входите в свою комнату и сердце выпрыгивает из груди». А это всего лишь ремень. 

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-16

Фото: reddit.com

«Кто-то разлил смузи в классе, и теперь он выглядит криминально». 

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-19

Фото: reddit.com

«Сестра подумала, что кто-то находится в ее квартире. Но это была просто одежда, висящая у окна». 

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-22

Фото: reddit.com

Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику-24

Фото: reddit.com

Насколько вы эрудированы? Попробуйте ответить на 13 каверзных вопросов (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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