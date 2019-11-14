Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику

У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».

Но бывает, что панику могут вызвать абсолютно обычные вещи. Правда, надо посмотреть на них под другим углом. Такие примеры собрало издание Bored Panda. Здесь оптические иллюзии, к которым стоит присмотреться внимательнее, чтобы понять, что происходит на фото.

Но помните, что не стоит пугать себя без особой причины.

«Так испугать может отражение заката».