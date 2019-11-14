«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии

Для этого парня из белорусской глубинки нет ничего невозможного. На его карте путешествий Финский залив, Черное море, Кавказ. Казалось бы, что особенного?! Добирался он туда на досках: одна на колесах – лонгборд для путешествий по дорогам, другая надувная – сапборд для сплавов по воде. Это он проделал сложнейший путь из Беларуси в Грузию, и понадобилось на все 2 месяца.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – путешественник – Стас Вулканов. Что Вас сподвигло проделать такой сложный путь? Стас Вулканов, путешественник:

Креативность и жажда путешествовать. Мне всегда хотелось путешествовать, с детства, возможно, я насмотрелся приключенческих фильмов или мультиков. К этому я шел долго. В позапрошлом году пришел, все-таки.

Почему на лонгборде путешествовал, а не автостопом? Стас Вулканов:

Просто захотелось чего-то экстравагантного, не как все: поездом, самолетом, автобусом, а своим ходом, но при этом привнести что-то интересное в путешествие.

Увлечение лонгбордом у Вас появилось в детстве или сейчас? Стас Вулканов:

В детстве не было скейта, в юношестве тоже. Единственное время, когда у меня он появился – это за месяц до моего первого путешествия. Оно было в Беловежскую пущу, 500 км по Полесью. У меня был месяц, чтобы подготовиться и научиться стоять на доске.

В Беловежской пуще нет специального покрытия, как Вы ездили? Стас Вулканов:

Когда я составлял маршрут, выбирал такие точки, пути, где есть то самое покрытие, на котором можно пройти на лонгборде. И в самой Беловежской пуще есть велосипедные дорожки, там все организовано. Как у вас пришла идея поехать в Грузию? Стас Вулканов:

Хотелось увидеть горы, до этого я их не видел. В Беларуси, кроме Дзержинской возвышенности, ничего нет.

Следующая гора уже намечена? Стас Вулканов:

Да, хочу побывать в Крыму, там есть и горы, и море. Как на это смотрит ваша семья? Стас Вулканов:

Она меня поддерживает. Спасибо родителям и близким! Это мой надежный тыл.

Тяжело было научиться сплавляться по воде на сапборде? Стас Вулканов:

Я бы так не сказал. На первый взгляд, возможно, так кажется, но на сапе научиться стоять еще проще, чем на лонге, падаешь ты всегда в воду, а не на асфальт, и когда ты путешествуешь, на воде меньше риска, чем на дороге. На дороге –машины, и это самый большой риск. На воде единственный риск – утонуть, но должно случиться что-то невообразимое, чтобы так произошло.

Как Вас встречали жители разных стран? Стас Вулканов:

Я заметил, что ко всем путешественникам местные относятся хорошо, и ко мне в том числе. Я много с кем познакомился в своих путешествиях и всегда было радушное отношение. В Грузии люди, вообще, наидобрейшие!

Были ли какие-то опасные моменты? Стас Вулканов:

Да, конечно. В зависимости от того, какое это путешествие – по воде или по суше, есть свои опасности: это машины, это не всегда хорошие дороги, и это тоже риски упасть, покалечиться, и уклон дороги тоже ставит печать. Был случай, когда я чуть не попал под машину, но это все звучит и кажется страшным, но на самом деле там все было довольно контролируемо.

По воде на Кременчугском водохранилище, когда я плыл к Черному морю, были большие волны и меня постоянно скидывало с доски, немного попил Кременчугской водички, но в целом таких опасных прецедентов не было.

Есть ли места, которые вам особо запали в душу? Стас Вулканов:

Да были, это город в Грузии – Горисцихе, это место, где родился Сталин. Там есть очень красивый мемориал всем падшим воинам, он представляет собой круг таких исполинских рыцарей. Очень атмосферное место, мне там понравилось, что-то я там почувствовал.

Старая Ладога, которую я проплывал, когда сплавлялся в Питер на сапе, тоже незабываемое место, там все дышит стариной. Место, где зарождалась Русь.

Откуда средства на такие путешествия? Стас Вулканов:

Я занимаюсь стоковой фотографией, я фотограф и эта работа не привязывает меня к месту, я не сижу днями в офисе, собственно, благодаря этому, я могу путешествовать. Там же я делаю фотоматериал, который в дальнейшем использую для своей работы.