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«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии

14 ноября 2019 09:45
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Для этого парня из белорусской глубинки нет ничего невозможного. На его карте путешествий Финский залив, Черное море, Кавказ. Казалось бы, что особенного?! Добирался он туда на досках: одна на колесах – лонгборд для путешествий по дорогам, другая надувная – сапборд для сплавов по воде. Это он проделал сложнейший путь из Беларуси в Грузию, и понадобилось на все 2 месяца.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-1

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – путешественник – Стас Вулканов.

Что Вас сподвигло проделать такой сложный путь?

Стас Вулканов, путешественник:
Креативность и жажда путешествовать. Мне всегда хотелось путешествовать, с детства, возможно, я насмотрелся приключенческих фильмов или мультиков. К этому я шел долго. В позапрошлом году пришел, все-таки.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-4

Почему на лонгборде путешествовал, а не автостопом?

Стас Вулканов:
Просто захотелось чего-то экстравагантного, не как все: поездом, самолетом, автобусом, а своим ходом, но при этом привнести что-то интересное в путешествие.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-7

Увлечение лонгбордом у Вас появилось в детстве или сейчас?

Стас Вулканов:
В детстве не было скейта, в юношестве тоже. Единственное время, когда у меня он появился – это за месяц до моего первого путешествия. Оно было в Беловежскую пущу, 500 км по Полесью. У меня был месяц, чтобы подготовиться и научиться стоять на доске.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-10

В Беловежской пуще нет специального покрытия, как Вы ездили?

Стас Вулканов:
Когда я составлял маршрут, выбирал такие точки, пути, где есть то самое покрытие, на котором можно пройти на лонгборде. И в самой Беловежской пуще есть велосипедные дорожки, там все организовано.

Как у вас пришла идея поехать в Грузию?

Стас Вулканов:
Хотелось увидеть горы, до этого я их не видел. В Беларуси, кроме Дзержинской возвышенности, ничего нет.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-13

Следующая гора уже намечена?

Стас Вулканов:
Да, хочу побывать в Крыму, там есть и горы, и море.

Как на это смотрит ваша семья?

Стас Вулканов:
Она меня поддерживает. Спасибо родителям и близким! Это мой надежный тыл.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-16

Тяжело было научиться сплавляться по воде на сапборде?

Стас Вулканов:
Я бы так не сказал. На первый взгляд, возможно, так кажется, но на сапе научиться стоять еще проще, чем на лонге, падаешь ты всегда в воду, а не на асфальт, и когда ты путешествуешь, на воде меньше риска, чем на дороге. На дороге –машины, и это самый большой риск. На воде единственный риск – утонуть, но должно случиться что-то невообразимое, чтобы так произошло.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-19

Как Вас встречали жители разных стран?

Стас Вулканов:
Я заметил, что ко всем путешественникам местные относятся хорошо, и ко мне в том числе. Я много с кем познакомился в своих путешествиях и всегда было радушное отношение. В Грузии люди, вообще, наидобрейшие!

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-22

Были ли какие-то опасные моменты?

Стас Вулканов:
Да, конечно. В зависимости от того, какое это путешествие – по воде или по суше, есть свои опасности: это машины, это не всегда хорошие дороги, и это тоже риски упасть, покалечиться, и уклон дороги тоже ставит печать. Был случай, когда я чуть не попал под машину, но это все звучит и кажется страшным, но на самом деле там все было довольно контролируемо.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-25

По воде на Кременчугском водохранилище, когда я плыл к Черному морю, были большие волны и меня постоянно скидывало с доски, немного попил Кременчугской водички, но в целом таких опасных прецедентов не было.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-28

Есть ли места, которые вам особо запали в душу?

Стас Вулканов:
Да были, это город в Грузии – Горисцихе, это место, где родился Сталин. Там есть очень красивый мемориал всем падшим воинам, он представляет собой круг таких исполинских рыцарей. Очень атмосферное место, мне там понравилось, что-то я там почувствовал.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-31

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-33

Старая Ладога, которую я проплывал, когда сплавлялся в Питер на сапе, тоже незабываемое место, там все дышит стариной. Место, где зарождалась Русь.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-36

Откуда средства на такие путешествия?

Стас Вулканов:
Я занимаюсь стоковой фотографией, я фотограф и эта работа не привязывает меня к месту, я не сижу днями в офисе, собственно, благодаря этому, я могу путешествовать. Там же я делаю фотоматериал, который в дальнейшем использую для своей работы.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-39

О чем вы мечтаете?

Стас Вулканов:
Это не совсем мечта, это цель, к которой я иду, хотя может это и мечта. Это добить определенное количество подписчиков на YouTube-канале, выйти на доход и отправиться в кругосветное путешествие. Я думаю, что оно будет включать в себя и сапборд, и лонгборд, и дальше будет уже по усмотрению.

«Захотелось чего-то экстравагантного, не как все». Как белорус на лонгборде 2 месяца добирался до Грузии-42

# Путешествия # калейдоскоп # Стас Вулканов # Фотофакт

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