«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.
Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он показывает искреннюю радость детей, сообщает Daily Mail.
В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.
Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он показывает искреннюю радость детей, сообщает Daily Mail.
Трехлетняя девочка по имени Молли крепко обнимает свою сестру и не может отвести от нее взгляд. Малышка поглаживает голову ребенка, целует ее. За кадром слышно, как мама девочек говорит: «Надо быть нежной».
После этого Молли сказала невероятно трогательную фразу. «Ты только что вышла из живота мамы. Я не брошу тебя... Я не отпущу тебя больше».
Мама была переполнена эмоциями при виде связи двух сестер и добавила, что сейчас увидела что-то очень важное. А старшая сестра продолжает говорить, насколько новорожденная малышка милая.
Ролик стал по-настоящему популярным в соцсетях. Многие подписчики в комментариях поделились историями своих детей и их реакций на появление в доме нового человечка. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это одна из самых милых вещей, которую можно было бы увидеть.
Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит (читать далее).