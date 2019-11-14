«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?

Татьяна Кориленко, точно знает, как раскрасить унылый осенний вечер. Минчанка с «очумелыми ручками» берётся за любое творчество: шьёт кукол, рисует на шёлке, увлекается декупажем и вязанием.

Татьяна Кориленко, рукодельница:

У меня период вязания начинается, скорее всего, вот по осени, потому что достаёшь куртки и хочется какую-нибудь новую шапку к сезону. Потом грядет Новый год и начинаются подарочки.

Интернет служит источником вдохновения, но и собственные идеи нередко попадаются на крючок. Так рождаются оригинальные шапки. На спицах «разворачиваются» шарфы. Для каждой пряжи свои инструменты. Елена Кутузова, корреспондент:

Чтобы научиться вязать, потребуется время, желание и терпение. Пугаться не стоит. Мастерство приходит с опытом, но даже новичок освоит основные приёмы.

А вот для рисования особых навыков не потребуется. В этом деле главное – выразить себя. Арт-терапия особенно актуальна в межсезонье. Анастасия Рябова, преподаватель рисунка и живописи:

Арт-терапия – это как сублимация какого-то творческого внутреннего конфликта и мы его передаем на бумагу. Это очень важно и здорово, чувствуешь потом себя, как чистый лист.

Скетч, иллюстрация, рисунок, живопись – в каждом из этих направлений важно видеть, анализировать и уметь передать эмоции на лист бумаги. Эксперименты в изобразительном искусстве только приветствуются. К слову, смешение разных техник нынче в тренде.