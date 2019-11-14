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«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?

14 ноября 2019 08:23
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Татьяна Кориленко, точно знает, как раскрасить унылый осенний вечер. Минчанка с «очумелыми ручками» берётся за любое творчество: шьёт кукол, рисует на шёлке, увлекается декупажем и вязанием.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-1

Татьяна Кориленко, рукодельница:
У меня период вязания начинается, скорее всего, вот по осени, потому что достаёшь куртки и хочется какую-нибудь новую шапку к сезону. Потом грядет Новый год и начинаются подарочки.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-4

Интернет служит источником вдохновения, но и собственные идеи нередко попадаются на крючок. Так рождаются оригинальные шапки. На спицах «разворачиваются» шарфы. Для каждой пряжи свои инструменты. 

Елена Кутузова, корреспондент:
Чтобы научиться вязать, потребуется время, желание и терпение. Пугаться не стоит. Мастерство приходит с опытом, но даже новичок освоит основные приёмы.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-7

А вот для рисования особых навыков не потребуется. В этом деле главное – выразить себя. Арт-терапия особенно актуальна в межсезонье.

Анастасия Рябова, преподаватель рисунка и живописи:
Арт-терапия это как сублимация какого-то творческого внутреннего конфликта и мы его передаем на бумагу. Это очень важно и здорово, чувствуешь потом себя, как чистый лист.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-10

Скетч, иллюстрация, рисунок, живопись – в каждом из этих направлений важно видеть, анализировать и уметь передать эмоции на лист бумаги. Эксперименты в изобразительном искусстве только приветствуются. К слову, смешение разных техник нынче в тренде.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-13

Анастасия Рябова:
В рисовании очень важно посмотреть на предмет детскими глазами, как будто ты его видишь в первый раз, то есть ты смотришь, начинаешь его щупать и анализировать, как будто ты инопланетянин, который попал в наш мир.

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?-16

# Хобби # калейдоскоп # Татьяна Кориленко # Анастасия Рябова # Фотофакт # Занятия

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