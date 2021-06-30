«Настоящий циан». Как выглядит цвет, который нельзя увидеть?

Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Все эти цвета мы видели уже множество раз и вряд ли ими можно удивить. Поэтому пользовательница TikTok нашла новый.
Этим цветом с подписчиками поделилась тиктокерша под ником Kbacon. «Настоящий циан», о котором девушка рассказала в своем видео, невозможно передать через монитор или найти в природе. Но все же увидеть его способ есть.
«Я покажу вам цвет, который вы, скорее всего, никогда не видели», – комментирует она свою находку.
Зрителям показывают картинку, на синем фоне которой расположен красный круг с белой точкой внутри. Именно с ее помощью каждый и сможет разглядеть тот самый «настоящий циан».
Kbacon объясняет, что увидеть данный цвет возможно, если не двигать головой и сфокусировать внимание на белой точке в центре красного круга. Чем дольше смотрите, тем более вероятно, что вы его увидите. Спустя 30 секунд зрителей просят крепко зажмурить глаза, после чего появится светящаяся сфера. Это и будет цвет, имя которому «настоящий циан»
Для усиления эффекта также можно проделать эксперимент в темноте.
Кстати, вы когда-нибудь пробовали найти иголку в стоге сена? Если хотите проверить свои шансы на успех, попытайтесь для начала увидеть на этой фотографии собаку (здесь подробности).