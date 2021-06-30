«Настоящий циан». Как выглядит цвет, который нельзя увидеть?

Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Все эти цвета мы видели уже множество раз и вряд ли ими можно удивить. Поэтому пользовательница TikTok нашла новый.

Этим цветом с подписчиками поделилась тиктокерша под ником Kbacon. «Настоящий циан», о котором девушка рассказала в своем видео, невозможно передать через монитор или найти в природе. Но все же увидеть его способ есть.

«Я покажу вам цвет, который вы, скорее всего, никогда не видели», – комментирует она свою находку.