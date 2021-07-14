Примерить костюм водолаза и пройти полосы препятствий на разной высоте. Как провести летние каникулы незабываемо?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Для того, чтобы совершить путешествие по пяти океанам и почувствовать себя настоящим моряком-подводником, совершенно необязательно колесить по всему миру. Достаточно отправиться на Брилевскую, 3.

Окунуться на каникулах в царство Посейдона – отличная идея. В центре океанографии вас встретят более 200 морских обитателей, а еще настоящие пиратские попугаи, как в фильме «Дети капитана Гранта».

Ангелина Шестопалова, экскурсовод:

Это попугай Крузя. Это девочка. Это синелобая аратинга – обитательница джунглей. Она очень любит, когда с ней разговаривают.

Если морскую звезду разрезать на много маленьких кусочков и выкинуть обратно в воду, то из каждого маленького кусочка вырастит новая морская звезда.

Неизведанные глубины и захватывающие приключения. Здесь можно прикоснуться к подводной технике, примерить костюм водолаза и взять свой курс в океан знаний. Вас ждет знакомство с легендарным капитаном Кусто и другими исследователями. А еще голубыми хирургами, рыбками-клоунами и даже акуленком.

Ангелина Шестопалова:

Китайская черепаха, которая достаточно уникальная. Она обитает в Китае на рисовых полях, на разных биотопах. Эта черепаха достаточно агрессивная. Есть мягкий панцирь, надо защищать, поэтому она имеет пластины во рту очень острые – как лезвие.

Посетитель:

Отличные черепашки, говорящие попугаи!

Анастасия Макеева:

Давно мечтали стать героем «Пиратов Карибского моря» и «Капитана Немо»? Отправимся в дальнее плавание по Комсомольскому озеру.

Морской круиз продолжаем на теплоходе со столичным Врунгелем. Дядя Миша – любимец детей и их родителей. Даст постоять за штурвалом, про птичьи острова расскажет с душой. Михаил Халево, капитан теплохода:

Озеро славится тем, что тут две цапли живут, они постоянно прилетают, черепахи живут на этих островах. Полчаса по волнам – и перед вами другой Минск и лучшие кадры «как я провел лето». Правда, вход на палубу строго после инструктажа. Школьный народ он такой – глаз да глаз.

Михаил Халево:

Для детей это да, праздник, потому что теплоход хоть и маленький, но он теплоход, кораблик. Многие кораблик где видели? Только в кино, в мультиках. А здесь можно вживую прикоснуться к этому теплоходу, потрогать его железо. Анастасия Макеева:

С капитаном обняться. Михаил Халево:

Да, обняться. Со мной очень многие фотографируются. Конечно, мне приятно, когда маленький ребенок ко мне прижимается, фотографируется.

Анастасия Макеева:

У вас как у капитана друга нет на плече, обезьянки. Не думали завести? Михаил Халево:

Нет, вы знаете, обезьянка на корабле – это беда. Посетители:

Я уже катаю вторую внучку. Со старшей недавно катались, очень понравилось. Мы цаплю видели, уточек посмотрела, может, еще что-то увидим. Хоть какие-то впечатления.

Природа, красота вокруг! Если от аттракционов закружилась голова. Самое время отправиться на тарзанке за адреналином. Веревочный городок в парке Челюскинцев – и вы в гостях у Маугли.

Виталий Саврун, инструктор:

Даже мужчина здесь застрял. Мы его снимали. Вызывали МЧС, приезжали и снимали. Это шутка. А если серьезно, в лесном лабиринте каждому найдется трасса по возрасту и возможностям. От новичков до спортсменов. Полосы препятствий на разной высоте и с разным уровнем задач. Выход из зоны комфорта – зарядка мышц и отличная тренировка мозга. Здесь как в шахматах. В награду – уверенность и левитация. Виталий Саврун:

После прохождения трасс все приходят такие, как после бани, радостные, счастливые. Инструктируем, одеваем обвязку, шлем, показываем, как пользоваться карабинами, переключать. Отправляем на трассу и смотрим за ними. Если они где-то застревают, то мы приходим и помогаем.

Посетители:

С тарзанки было прикольно ехать. Такое чувство как будто у тебя сейчас руки отцепятся, и ты упадешь. Было похоже на Человека-паука.

Очень круто, забраться так высоко. Первый раз, конечно, немножко страшно и некоторые этапы очень сложные.

Мне этот страх очень нравится. Джунгли зовут и в столичном зоопарке. Из приятных новостей – пополнение в семействе ланей и косуль. А также новая околоводная тропа, где можно стать ближе к гусям-лебедям.

24 июля здесь отметят день варенья тигра, а 9 августа именины отпразднует сам зоопарк с пенно-морской вечеринкой и зажигательной дискотекой.