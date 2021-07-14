Примерить костюм водолаза и пройти полосы препятствий на разной высоте. Как провести летние каникулы незабываемо?

Анастасия Макеева, корреспондент:
Для того, чтобы совершить путешествие по пяти океанам и почувствовать себя настоящим моряком-подводником, совершенно необязательно колесить по всему миру. Достаточно отправиться на Брилевскую, 3.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Для того, чтобы совершить путешествие по пяти океанам и почувствовать себя настоящим моряком-подводником, совершенно необязательно колесить по всему миру. Достаточно отправиться на Брилевскую, 3.
Окунуться на каникулах в царство Посейдона – отличная идея. В центре океанографии вас встретят более 200 морских обитателей, а еще настоящие пиратские попугаи, как в фильме «Дети капитана Гранта».
Ангелина Шестопалова, экскурсовод:
Это попугай Крузя. Это девочка. Это синелобая аратинга – обитательница джунглей. Она очень любит, когда с ней разговаривают.
Если морскую звезду разрезать на много маленьких кусочков и выкинуть обратно в воду, то из каждого маленького кусочка вырастит новая морская звезда.
Неизведанные глубины и захватывающие приключения. Здесь можно прикоснуться к подводной технике, примерить костюм водолаза и взять свой курс в океан знаний. Вас ждет знакомство с легендарным капитаном Кусто и другими исследователями. А еще голубыми хирургами, рыбками-клоунами и даже акуленком.
Ангелина Шестопалова:
Китайская черепаха, которая достаточно уникальная. Она обитает в Китае на рисовых полях, на разных биотопах. Эта черепаха достаточно агрессивная. Есть мягкий панцирь, надо защищать, поэтому она имеет пластины во рту очень острые – как лезвие.
Посетитель:
Отличные черепашки, говорящие попугаи!
Анастасия Макеева:
Давно мечтали стать героем «Пиратов Карибского моря» и «Капитана Немо»? Отправимся в дальнее плавание по Комсомольскому озеру.
Морской круиз продолжаем на теплоходе со столичным Врунгелем. Дядя Миша – любимец детей и их родителей. Даст постоять за штурвалом, про птичьи острова расскажет с душой.
Михаил Халево, капитан теплохода:
Озеро славится тем, что тут две цапли живут, они постоянно прилетают, черепахи живут на этих островах.
Полчаса по волнам – и перед вами другой Минск и лучшие кадры «как я провел лето». Правда, вход на палубу строго после инструктажа. Школьный народ он такой – глаз да глаз.
Михаил Халево:
Для детей это да, праздник, потому что теплоход хоть и маленький, но он теплоход, кораблик. Многие кораблик где видели? Только в кино, в мультиках. А здесь можно вживую прикоснуться к этому теплоходу, потрогать его железо.
Анастасия Макеева:
С капитаном обняться.
Михаил Халево:
Да, обняться. Со мной очень многие фотографируются. Конечно, мне приятно, когда маленький ребенок ко мне прижимается, фотографируется.
Анастасия Макеева:
У вас как у капитана друга нет на плече, обезьянки. Не думали завести?
Михаил Халево:
Нет, вы знаете, обезьянка на корабле – это беда.
Посетители:
Я уже катаю вторую внучку. Со старшей недавно катались, очень понравилось. Мы цаплю видели, уточек посмотрела, может, еще что-то увидим. Хоть какие-то впечатления.
Природа, красота вокруг!
Если от аттракционов закружилась голова. Самое время отправиться на тарзанке за адреналином. Веревочный городок в парке Челюскинцев – и вы в гостях у Маугли.
Виталий Саврун, инструктор:
Даже мужчина здесь застрял. Мы его снимали. Вызывали МЧС, приезжали и снимали. Это шутка.
А если серьезно, в лесном лабиринте каждому найдется трасса по возрасту и возможностям. От новичков до спортсменов. Полосы препятствий на разной высоте и с разным уровнем задач. Выход из зоны комфорта – зарядка мышц и отличная тренировка мозга. Здесь как в шахматах. В награду – уверенность и левитация.
Виталий Саврун:
После прохождения трасс все приходят такие, как после бани, радостные, счастливые. Инструктируем, одеваем обвязку, шлем, показываем, как пользоваться карабинами, переключать. Отправляем на трассу и смотрим за ними. Если они где-то застревают, то мы приходим и помогаем.
Посетители:
С тарзанки было прикольно ехать. Такое чувство как будто у тебя сейчас руки отцепятся, и ты упадешь. Было похоже на Человека-паука.
Очень круто, забраться так высоко.
Первый раз, конечно, немножко страшно и некоторые этапы очень сложные.
Мне этот страх очень нравится.
Джунгли зовут и в столичном зоопарке. Из приятных новостей – пополнение в семействе ланей и косуль. А также новая околоводная тропа, где можно стать ближе к гусям-лебедям.
24 июля здесь отметят день варенья тигра, а 9 августа именины отпразднует сам зоопарк с пенно-морской вечеринкой и зажигательной дискотекой.
Желаем фантастических каникул! Отдыхайте в удовольствие и набирайтесь сил на год грядущий, чтобы было о чем написать в дневниках.