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Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах

28 октября 2021 14:12
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Порой нам хочется оказаться на какой-нибудь необитаемой точке Земли и изолироваться ото всех вокруг. И не у каждого такие мечты остаются неисполненными. Например, жителю США настолько понравилась горная местность, что даже спасатели не смогли до него дозвониться.

Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах-1

Фото: unsplash.com/@sdadsp

Как сообщает поисково-спасательная служба округа Лейк, молодой человек около девяти часов утра отправился покорять вершины горы Элберт. Когда начало смеркаться, мужчина понял, что заблудился, и никак не мог найти тропу, которая вывела бы его к исходной точке.

Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах-4

Фото: unsplash.com/@jettcoffeen

Пока путешественник искал обратную дорогу, пятеро спасателей отправились на его поиски. В это время другие сотрудники пытались связаться с потерявшимся, постоянно звоня ему на мобильный телефон. Однако ответа не было. Тогда спасательный отряд начал пополняться, исследуя места, где часто теряются туристы.

Но через сутки мужчина самостоятельно вернулся к своей машине. На вопросы поисковой службы, почему он за 24 часа ни разу не поднял трубку, турист ответил, что игнорировал незнакомый номер за спам.

Кстати, недавно мы рассказывали о белорусе, который покорил вершину Эльбруса. Узнать подробнее о горном путешествии можно здесь.

# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт

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