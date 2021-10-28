Принял сообщение спасателей за спам. Заблудившийся мужчина сутки находился в горах

Порой нам хочется оказаться на какой-нибудь необитаемой точке Земли и изолироваться ото всех вокруг. И не у каждого такие мечты остаются неисполненными. Например, жителю США настолько понравилась горная местность, что даже спасатели не смогли до него дозвониться.

Как сообщает поисково-спасательная служба округа Лейк, молодой человек около девяти часов утра отправился покорять вершины горы Элберт. Когда начало смеркаться, мужчина понял, что заблудился, и никак не мог найти тропу, которая вывела бы его к исходной точке.

Пока путешественник искал обратную дорогу, пятеро спасателей отправились на его поиски. В это время другие сотрудники пытались связаться с потерявшимся, постоянно звоня ему на мобильный телефон. Однако ответа не было. Тогда спасательный отряд начал пополняться, исследуя места, где часто теряются туристы.

Но через сутки мужчина самостоятельно вернулся к своей машине. На вопросы поисковой службы, почему он за 24 часа ни разу не поднял трубку, турист ответил, что игнорировал незнакомый номер за спам.