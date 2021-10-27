Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца

Константин Станиславский утверждал: «Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное – лёгким и лёгкое – прекрасным». О чём, как не о прекрасном, известно российским актрисам. Давайте посмотрим на одни из самых ярких звёзд отечественного кинематографа.

Любовь Аксёнова

За плечами актрисы большое количество успешных проектов, где она успела поучаствовать. Из 57 кинокартин особенного успеха достигли фильмы «Гуляй, Вася!» и «Мятеж». А сериал «Мажор», где девушка получила главную роль, стал первым отечественным кинопроектом, который приобрела известная американская компания Netflix.