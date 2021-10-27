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Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца

27 октября 2021 13:25
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Константин Станиславский утверждал: «Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное – лёгким и лёгкое – прекрасным». О чём, как не о прекрасном, известно российским актрисам. Давайте посмотрим на одни из самых ярких звёзд отечественного кинематографа.

Любовь Аксёнова

За плечами актрисы большое количество успешных проектов, где она успела поучаствовать. Из 57 кинокартин особенного успеха достигли фильмы «Гуляй, Вася!» и «Мятеж». А сериал «Мажор», где девушка получила главную роль, стал первым отечественным кинопроектом, который приобрела известная американская компания Netflix.

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца-1

Фото: instagram.com/im_lyubovaksenova

Алёна Михайлова

Первым фильмом, где снялась Алёна, стал «Люби их всех», премьера которого состоялась в 2019 году. Однако настоящую известность ей принесли сериалы «Водоворот» и «Чики», которые появились на экранах в 2020 году. Благодаря своей блестящей игре в этих кинолентах девушка получила премию как самая перспективная начинающая актриса. Также Алёна практически никогда не использует косметику, предпочитая делиться с миром своей естественной красотой.  

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца-4

Фото: nstagram.com/mikhailova_al

Мила Сивацкая

Популярность девушка приобрела после известного фильма, который был снят вместе с Disney, «Последний богатырь». Роль Василисы Мила получила в 18 лет и в таком юном возрасте сыграла все сложные сцены без дублёра. Эта современная сказка настолько понравилась зрителям, что в декабре 2021 года планируется премьера третьей части. Также девушка снялась в сериале «Гранд», который стал продолжением известной киноленты «Отель Элеон».

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца-7

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Последний богатырь»

Аглая Тарасова

Эта актриса – настоящая звезда российского кинематографа. В её портфолио насчитывается около 38 фильмов и сериалов. Наиболее ярко Аглая запомнилась зрителям в образе Софии в «Интернах» и талантливой фигуристки Нади в драме «Лёд».

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца-10

Фото: instagram.com/aglayatarasova

Катерина Шпица

Девушка себя реализовывает не только в киноиндустрии, но и в театральном искусстве. Также она принимала участие в популярных телевизионных шоу «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период». Многие узнают эту актрису благодаря известным фильмам «Завтрак у папы», «Метро» и «Экипаж».

Упорство, талант и изящность. Известные российские актрисы, которые уже много лет покоряют зрительские сердца-13

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Кстати, недавно мы рассказывали о жизни известного американского актёра. Поближе познакомиться с Дуэйном Джонсоном можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Любовь Аксенова # Фотофакт

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