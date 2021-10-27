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Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза

27 октября 2021 13:28
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Чтобы прожить долго и иметь прекрасное здоровье, необходимо тщательно следить за поступающей в организм пищей. Есть вкусно и полезно помогает средиземноморская диета, которая не подразумевает каких-либо ограничений и направлена исключительно на правильное питание.

Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза-1

Фото: pexels.com

Основа рациона

Здесь вся пища богата на различные витамины, минералы и другие полезные вещества. Вся диета в себя включает:

– Овощи, картофель, бобовые плоды, а также орехи. Эти продукты обогащены селеном, который укрепляет нашу иммунную систему и способствует усвоению других полезных веществ в организме.

Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза-4

Фото: pixabay.com

– Хлеб и макаронные изделия на основе зерновых культур, что благоприятно влияет на пищеварительную систему.

– Фрукты, которые должны быть в рационе ежедневно. Ведь именно они подавляют желание съесть что-то мучное и вредное для нашего организма. Также фрукты богаты на витамины групп А и С, которые защищают наши внутренние клетки от старения и различных болезней.

Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза-7

Фото: pixabay.com

– Оливковое масло, которое богато полезными жирами. Они, в свою очередь, являются главным источником энергии.

– Молочные продукты, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.

– Красная рыба. Она выступает как источник балка, калия, фосфора, аминокислот и витамина D. Из-за своего состава рыба положительно влияет на нервную систему, замедляет процесс старения и укрепляет костные ткани.

– Свежие овощи и зелень, которые богаты калием, а также витаминами группы А.

Эти продукты помогут ваше питание сделать более сбалансированным, где 60% всего рациона будут занимать сложные углеводы, 30% – полезные жиры, 10% – белки.

Но как не податься соблазну и не съесть какую-нибудь булочку в качестве перекуса? Узнать о продуктах, которые способны заменить сахар, вы можете здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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