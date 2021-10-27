Эти продукты продлят вам жизнь. Средиземноморская диета и её польза

Чтобы прожить долго и иметь прекрасное здоровье, необходимо тщательно следить за поступающей в организм пищей. Есть вкусно и полезно помогает средиземноморская диета, которая не подразумевает каких-либо ограничений и направлена исключительно на правильное питание.
Основа рациона
Здесь вся пища богата на различные витамины, минералы и другие полезные вещества. Вся диета в себя включает:
– Овощи, картофель, бобовые плоды, а также орехи. Эти продукты обогащены селеном, который укрепляет нашу иммунную систему и способствует усвоению других полезных веществ в организме.
– Хлеб и макаронные изделия на основе зерновых культур, что благоприятно влияет на пищеварительную систему.
– Фрукты, которые должны быть в рационе ежедневно. Ведь именно они подавляют желание съесть что-то мучное и вредное для нашего организма. Также фрукты богаты на витамины групп А и С, которые защищают наши внутренние клетки от старения и различных болезней.
– Оливковое масло, которое богато полезными жирами. Они, в свою очередь, являются главным источником энергии.
– Молочные продукты, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника.
– Красная рыба. Она выступает как источник балка, калия, фосфора, аминокислот и витамина D. Из-за своего состава рыба положительно влияет на нервную систему, замедляет процесс старения и укрепляет костные ткани.
– Свежие овощи и зелень, которые богаты калием, а также витаминами группы А.
Эти продукты помогут ваше питание сделать более сбалансированным, где 60% всего рациона будут занимать сложные углеводы, 30% – полезные жиры, 10% – белки.
Но как не податься соблазну и не съесть какую-нибудь булочку в качестве перекуса? Узнать о продуктах, которые способны заменить сахар, вы можете здесь.