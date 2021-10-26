На финише популярность. Как сова решила пробежаться и стала знаменитостью
Совы умеют не только летать, но и бегать. Причём делают они это настолько мило и забавно, что способны растопить сердца многих людей.
Примером такой птицы-бегуньи поделился пользователь Twitter под ником Backpainandwine. Сова оказалась настолько милой, что собрала тысячи лайков и стала героиней различных мемов.
Фото: twitter.com/Backpainandwine
Интернет-пользователи решили поделиться своими соображениями, на кого похожа эта птица, и героиней каких фильмов она могла бы стать. С помощью фоторедакторов люди визуализировали свои представления. Так, например, сова стала храбрым воином с блестящими доспехами.
Фото: twitter.com/abigbat
Некоторые решили, что бегунья могла спасаться от взрыва. Поэтому на заднем фоне фотографии появились огонь и клубы дыма.
Фото: twitter.com/win_confidante
Однако милая птица вдохновляет на создание не только забавных картин, но и красивых артов. Поэтому в Twitter можно также встретить рисунки с нашей героиней.
Фото: twitter.com/Root_root2001
Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, у которой живут две совы. Узнать, какого это, ухаживать за хищными птицами, можно здесь.