На финише популярность. Как сова решила пробежаться и стала знаменитостью

Совы умеют не только летать, но и бегать. Причём делают они это настолько мило и забавно, что способны растопить сердца многих людей.

Примером такой птицы-бегуньи поделился пользователь Twitter под ником Backpainandwine. Сова оказалась настолько милой, что собрала тысячи лайков и стала героиней различных мемов.