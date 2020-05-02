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Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон

02 мая 2020 10:10
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Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует свой 5 день рождения. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали несколько фотографий дочери. 

Как сообщает Kensington Palace, снимки были сделаны герцогиней Кембриджской, когда семья занималась благотворительностью: укладывала еду в пакеты, а затем доставляла их одиноким пенсионерам. 

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон-1

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal 

«Спасибо за все ваши прекрасные пожелания в пятый день рождения принцессы Шарлотты!» – говорится на странице Kensington Palace в Twitter. 

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон-4

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal 

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон-6

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal 

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон-8

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal 

Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон-10

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal 

Напомним, принцесса Шарлотта родилась в 2015 году, она является четвёртой в линии наследования британского престола. С января 2018 года дочь принца Уильяма пошла в детский сад. 

В сентябре 2019 года принцесса Шарлотта поступила в школу Баттерси, где учится её брат Джордж (здесь подробнее). 

# Королевская семья # калейдоскоп # принцесса Шарлотта # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Фотофакт

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