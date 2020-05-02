Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон

Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует свой 5 день рождения. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали несколько фотографий дочери. Как сообщает Kensington Palace, снимки были сделаны герцогиней Кембриджской, когда семья занималась благотворительностью: укладывала еду в пакеты, а затем доставляла их одиноким пенсионерам.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

«Спасибо за все ваши прекрасные пожелания в пятый день рождения принцессы Шарлотты!» – говорится на странице Kensington Palace в Twitter.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal