Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон
Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует свой 5 день рождения. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали несколько фотографий дочери.
Как сообщает Kensington Palace, снимки были сделаны герцогиней Кембриджской, когда семья занималась благотворительностью: укладывала еду в пакеты, а затем доставляла их одиноким пенсионерам.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
«Спасибо за все ваши прекрасные пожелания в пятый день рождения принцессы Шарлотты!» – говорится на странице Kensington Palace в Twitter.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Напомним, принцесса Шарлотта родилась в 2015 году, она является четвёртой в линии наследования британского престола. С января 2018 года дочь принца Уильяма пошла в детский сад.
В сентябре 2019 года принцесса Шарлотта поступила в школу Баттерси, где учится её брат Джордж (здесь подробнее).