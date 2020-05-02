Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты

Женщина занималась ремонтом дома и захотела сделать удобное место для отдыха у окна. В итоге вместо кресла или диванчика были построены домики для собак.

Как рассказала Диана на своей странице в Twitter, сначала из комнаты было вынесено всё лишнее. На третий день женщина соорудила каркас будущих домиков.