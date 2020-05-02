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Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты

02 мая 2020 08:31
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Женщина занималась ремонтом дома и захотела сделать удобное место для отдыха у окна. В итоге вместо кресла или диванчика были построены домики для собак. 

Как рассказала Диана на своей странице в Twitter, сначала из комнаты было вынесено всё лишнее. На третий день женщина соорудила каркас будущих домиков. 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-1

Фото: twitter.com/iMDRW 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-3

Фото: twitter.com/iMDRW 

К 9 дню у домиков появились стены, они были покрашены, а также внутри построек был положен новый пол. 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-6

Фото: twitter.com/iMDRW 

К 12 дню новый пол был у всей комнаты. 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-9

Фото: twitter.com/iMDRW 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-11

Фото: twitter.com/iMDRW 

К 15 дню домики питомцев были полностью готовы, оставались только мелкие детали. Диана добавила в комнаты питомцев картины, небольшие светильники и кроватки. 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-14

Фото: twitter.com/iMDRW 

После этого собаки, которых зовут Ферджи и Джинджер, смогли въехать в новое жильё.

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-17

Фото: twitter.com/iMDRW 

Кстати, крыши у домиков снимаются, чтобы можно было делать уборку. 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-20

Фото: twitter.com/iMDRW 

Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты-22

Фото: twitter.com/iMDRW 

О своём питомце здорово позаботился ещё один парень.

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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