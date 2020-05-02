Сделала собакам домики. Женщина занималась ремонтом и построила питомцам отдельные комнаты
Женщина занималась ремонтом дома и захотела сделать удобное место для отдыха у окна. В итоге вместо кресла или диванчика были построены домики для собак.
Как рассказала Диана на своей странице в Twitter, сначала из комнаты было вынесено всё лишнее. На третий день женщина соорудила каркас будущих домиков.
К 9 дню у домиков появились стены, они были покрашены, а также внутри построек был положен новый пол.
К 12 дню новый пол был у всей комнаты.
К 15 дню домики питомцев были полностью готовы, оставались только мелкие детали. Диана добавила в комнаты питомцев картины, небольшие светильники и кроватки.
После этого собаки, которых зовут Ферджи и Джинджер, смогли въехать в новое жильё.
Кстати, крыши у домиков снимаются, чтобы можно было делать уборку.
О своём питомце здорово позаботился ещё один парень.
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