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Татьяна Васильева попала в больницу. У актрисы температура и кашель

02 мая 2020 09:29
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Новости России. Актриса Татьяна Васильева почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости. 

«У меня температура 38, у меня кашель, недомогание», – рассказала артистка о своих симптомах. 

Татьяна Васильева попала в больницу. У актрисы температура и кашель-1

Фото: instagram.com/vasileva_vtg 

Как уточняет телеведущая Дана Борисова, Васильева позвонила ей 1 мая примерно в три часа дня. 

«Дана, помоги устроить в больницу», – со слезами попросила актриса собеседницу. 

По словам Борисовой, Татьяна сказала, что у неё может быть коронавирус. 

Телеведущая сделала всё, что смогла, и в полдесятого вечера Васильева была доставлена в медучреждение. 

# Звезды # калейдоскоп # Татьяна Васильева # Дана Борисова

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