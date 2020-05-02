Татьяна Васильева попала в больницу. У актрисы температура и кашель

«У меня температура 38, у меня кашель, недомогание», – рассказала артистка о своих симптомах.

Новости России. Актриса Татьяна Васильева почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет телеведущая Дана Борисова, Васильева позвонила ей 1 мая примерно в три часа дня.

«Дана, помоги устроить в больницу», – со слезами попросила актриса собеседницу.

По словам Борисовой, Татьяна сказала, что у неё может быть коронавирус.

Телеведущая сделала всё, что смогла, и в полдесятого вечера Васильева была доставлена в медучреждение.