Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне

Принц выступал на сцене, но во время речи прервался из-за слез. В этот момент он говорил о том, как узнал, что станет отцом. В это время год назад Меган Маркл уже была беременна.

«В прошлом году, когда мы с женой пришли на эту церемонию, мы знали, что ожидаем нашего первенца. Никто этого еще не знал, но мы знали. Я помню».

Пока принц Гарри говорил, то он едва сдерживал свои эмоции. В какой-то момент он прекратил свою речь, а ведущая даже поднялась на сцену, чтобы поддержать его.