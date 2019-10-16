Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне

Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом.
Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне, которую получают дети, борющиеся с тяжелыми болезнями, сообщает Daily Mail.
Принц Гарри эмоционально вспомнил момент, когда впервые узнал, что станет отцом.
Внук королевы вместе с супругой Меган Маркл посетили премию WellChild в Лондоне, которую получают дети, борющиеся с тяжелыми болезнями, сообщает Daily Mail.
Фото: PA
Принц выступал на сцене, но во время речи прервался из-за слез. В этот момент он говорил о том, как узнал, что станет отцом. В это время год назад Меган Маркл уже была беременна.
«В прошлом году, когда мы с женой пришли на эту церемонию, мы знали, что ожидаем нашего первенца. Никто этого еще не знал, но мы знали. Я помню».
Пока принц Гарри говорил, то он едва сдерживал свои эмоции. В какой-то момент он прекратил свою речь, а ведущая даже поднялась на сцену, чтобы поддержать его.
Фото: POOL/ AFP via Getty Images
Член королевской семьи также отметил, что он много лет посещает это мероприятие и оно его вдохновляет, но этот раз стал особенным – он впервые в роли отца на этой премии. Принц отметил, что он стал иначе смотреть на трудности, с которыми сталкиваются дети.
Позже на сцену поднялась и Меган Маркл.
Фото: Getty Images
Первенец пары Арчи Харрисон родился в мае нынешнего года.
Копия принца Гарри в детстве. Посмотрите, как сын Меган Маркл похож на отца (читать далее).