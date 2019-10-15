Близкие Заворотнюк впервые подтвердили информацию о её болезни

Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк», актриса продолжает лечиться, но сведениям о «потери памяти» или «коме» не стоит доверять. Анастасию не подключали к аппарату ИВЛ, она не теряла память, и у неё нет паралича. Родственники Заворотнюк также отметили, что они не просят никакой помощи в лечении.

«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», – говорится в сообщении.