Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец

Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение. История была опубликована на Daily Mail. Возмущенный Александр закончил тренировку по футболу, а его мама собиралась на работу и в спешке выбежала из дома, забыв поцеловать сына. Отец мальчика снял реакцию сына на видео – она была одновременно веселой и обиженной. Мальчик объяснил отцу, почему он в ярости.

«Мама», – смог из себя выдавить ребенок. «Она не поцеловала тебя», – спросил отец. Мальчик кивнул и продолжил, что не может прийти в себя из-за того, что мама так поступила. «Она просто пошла на работу? Какая мама так делает». Александра также расстроило, что мама не поцеловала папу и его новорожденную сестру.