Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец
Мама забыла поцеловать 2-летнего сына перед уходом на работу – мальчик высказал папе свое возмущение.
История была опубликована на Daily Mail. Возмущенный Александр закончил тренировку по футболу, а его мама собиралась на работу и в спешке выбежала из дома, забыв поцеловать сына.
Отец мальчика снял реакцию сына на видео – она была одновременно веселой и обиженной. Мальчик объяснил отцу, почему он в ярости.
«Мама», – смог из себя выдавить ребенок. «Она не поцеловала тебя», – спросил отец. Мальчик кивнул и продолжил, что не может прийти в себя из-за того, что мама так поступила. «Она просто пошла на работу? Какая мама так делает».
Александра также расстроило, что мама не поцеловала папу и его новорожденную сестру.
Мама по имени Диана поделилась этим видео в соцсетях. «Ему было что сказать», – отметила женщина.
Она рассказала, что позаботилась о том, чтобы поцеловать сына сразу же по приходу домой.
А ролик с реакцией малыша стал вирусным.
Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит (здесь подробнее).