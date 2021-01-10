Принц Гарри и Меган Маркл собираются отказаться от соцсетей

Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook.

Как сообщает The Times, вероятной причина отказа от соцсетей стала волна негатива, с которой столкнулись супруги. Меган не раз признавалась, что получает множество оскорбительных сообщений.

Теперь герцог и герцогиня Сассекские будут делиться новостями из своей жизни на сайте благотворительного фонда Archewell. Предположительно, у фонда тоже не будет аккаунтов в соцсетях.