Принц Гарри и Меган Маркл собираются отказаться от соцсетей

Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили больше не использовать свои аккаунты в соцсетях Twitter и Facebook.
Как сообщает The Times, вероятной причина отказа от соцсетей стала волна негатива, с которой столкнулись супруги. Меган не раз признавалась, что получает множество оскорбительных сообщений.
Теперь герцог и герцогиня Сассекские будут делиться новостями из своей жизни на сайте благотворительного фонда Archewell. Предположительно, у фонда тоже не будет аккаунтов в соцсетях.
Ранее Меган Маркл рассказала о том, что перенесла выкидыш. После этого случая герцогиня Сассекская попросила других женщин не замалчивать эту проблему – подробнее здесь.