Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок

Родители впервые смогли расчесать волосы своей дочери. Их попытки продолжались около девяти лет. Как сообщает Daily Mail, 32-летняя жительница британского города Дерби Алекс Барлоу воспитывает четырёх детей. У её второй дочки – 9-летней Лайлы – редкая генетическая мутация, которая приводит к синдрому нерасчёсываемых волос.

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome

Впервые Алекс с этим столкнулась, когда её дочке был всего год. Женщина не сразу поняла, почему никак не может привести в порядок локоны ребёнка. Всё прояснилось только через четыре года.

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome

В 5 лет Лайла лечилась в больнице от железистой лихорадки. Врачи обратили внимание на необычные волосы маленькой пациентки и решили проверить, всё ли с ними хорошо. Выяснилось, что у девочки структурная аномалия волос, из-за чего их нельзя нормально расчесать.

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome

Родители пробовали разные средства, чтобы расчесать дочку, но ничего не помогало. Кроме того, Лайле было больно, когда её пытались расчесать. В итоге родители оставили свои попытки и предпочли подождать, авось само пройдёт.

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome

Оказалось, что это было правильное решение. К 9 годам структура волос девочки немного изменилось, теперь их можно расчесать, пусть и не так успешно, как локоны большинства других людей.

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome