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Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок

08 января 2021 11:55
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Родители впервые смогли расчесать волосы своей дочери. Их попытки продолжались около девяти лет. 

Как сообщает Daily Mail, 32-летняя жительница британского города Дерби Алекс Барлоу воспитывает четырёх детей. У её второй дочки – 9-летней Лайлы – редкая генетическая мутация, которая приводит к синдрому нерасчёсываемых волос. 

Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок -1

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome 

Впервые Алекс с этим столкнулась, когда её дочке был всего год. Женщина не сразу поняла, почему никак не может привести в порядок локоны ребёнка. Всё прояснилось только через четыре года. 

Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок -4

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome 

В 5 лет Лайла лечилась в больнице от железистой лихорадки. Врачи обратили внимание на необычные волосы маленькой пациентки и решили проверить, всё ли с ними хорошо. Выяснилось, что у девочки структурная аномалия волос, из-за чего их нельзя нормально расчесать. 

Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок -7

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome 

Родители пробовали разные средства, чтобы расчесать дочку, но ничего не помогало. Кроме того, Лайле было больно, когда её пытались расчесать. В итоге родители оставили свои попытки и предпочли подождать, авось само пройдёт. 

Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок -10

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome 

Оказалось, что это было правильное решение. К 9 годам структура волос девочки немного изменилось, теперь их можно расчесать, пусть и не так успешно, как локоны большинства других людей. 

Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок -13

Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome 

Что касается самой Лайлы, то она очень любит свои волосы. Девочке нравится их пушистость, а также внимание, которое они привлекают. В школе дети часто просят у Лайлы разрешения потрогать её волосы. 

Кстати, ранее мы рассказывали про девочку, локонам которой могли бы позавидовать многие женщины. Малышка даже родилась с волосами – подробности здесь

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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