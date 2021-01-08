Девочку впервые расчесали в 9 лет. Просто генетика сделала малышке необычный подарок
Родители впервые смогли расчесать волосы своей дочери. Их попытки продолжались около девяти лет.
Как сообщает Daily Mail, 32-летняя жительница британского города Дерби Алекс Барлоу воспитывает четырёх детей. У её второй дочки – 9-летней Лайлы – редкая генетическая мутация, которая приводит к синдрому нерасчёсываемых волос.
Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome
Впервые Алекс с этим столкнулась, когда её дочке был всего год. Женщина не сразу поняла, почему никак не может привести в порядок локоны ребёнка. Всё прояснилось только через четыре года.
Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome
В 5 лет Лайла лечилась в больнице от железистой лихорадки. Врачи обратили внимание на необычные волосы маленькой пациентки и решили проверить, всё ли с ними хорошо. Выяснилось, что у девочки структурная аномалия волос, из-за чего их нельзя нормально расчесать.
Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome
Родители пробовали разные средства, чтобы расчесать дочку, но ничего не помогало. Кроме того, Лайле было больно, когда её пытались расчесать. В итоге родители оставили свои попытки и предпочли подождать, авось само пройдёт.
Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome
Оказалось, что это было правильное решение. К 9 годам структура волос девочки немного изменилось, теперь их можно расчесать, пусть и не так успешно, как локоны большинства других людей.
Фото: facebook.com/uncombablehairsyndrome
Что касается самой Лайлы, то она очень любит свои волосы. Девочке нравится их пушистость, а также внимание, которое они привлекают. В школе дети часто просят у Лайлы разрешения потрогать её волосы.
Кстати, ранее мы рассказывали про девочку, локонам которой могли бы позавидовать многие женщины. Малышка даже родилась с волосами – подробности здесь.