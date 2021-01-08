Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии

Смотреть, как что-то меняется, почти всегда интересно. Любопытно наблюдать, как строится здание, как вода точит камень, как из маленького саженца вырастает огромное дерево. И, конечно, занимательно смотреть, как дети превращаются во взрослых.

Многие люди делятся своими детскими фотографиями, а потом показывают, как они выглядят сейчас. Мы собрали несколько таких снимков, которые показывают красоту преображения человека и скорость этого процесса.

«Рождество 1991 года и 2019 года»,