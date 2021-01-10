Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей

Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram.
«Ну, вот такая у нас любовь», – написала жена Виторгана.
Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram.
«Ну, вот такая у нас любовь», – написала жена Виторгана.
Фото: instagram.com/irina_vitorgan
Поклонники пары незамедлительно отреагировали множеством комплиментов. Подписчики отметили, что дети очень красивые, а также пожелали семье счастья.
Напомним, Млодик и Виторган поженились в 2003 году. У пары две дочки – Этель (26 февраля 2018) и Клара (28 августа 2019). Что означает имя первой дочери – читайте здесь.