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Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей

10 января 2021 11:40
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Новости России. Супруга российского актёра Эммануила Виторгана показала трогательный снимок дочерей. Фотографию Ирина Млодик разместила на своей странице в Instagram. 

«Ну, вот такая у нас любовь», – написала жена Виторгана. 

Поклонники Эммануила Виторгана восхитились фотографией его маленьких дочерей -1

Фото: instagram.com/irina_vitorgan 

Поклонники пары незамедлительно отреагировали множеством комплиментов. Подписчики отметили, что дети очень красивые, а также пожелали семье счастья. 

Напомним, Млодик и Виторган поженились в 2003 году. У пары две дочки – Этель (26 февраля 2018) и Клара (28 августа 2019). Что означает имя первой дочери – читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Эммануил Виторган # Ирина Млодик # Ирина Виторган # Фотофакт

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