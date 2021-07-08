Прямой эфир

Фанаты Nirvana точно оценят её творчество. Пенсионерка исполняет каверы на электрогитаре и взрывает TikTok

08 июля 2021 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пенсионерка взорвала TikTok своим ярким появлением. Женщина создаёт каверы на известные песни – играет мелодии на электрогитаре. Пожалуй, сам Курт Кобейн оценил бы ее творчество, ведь женщина записала видео, где исполняет хит группы Nirvana – Smells Like Teen Spirit.

Фанаты Nirvana точно оценят её творчество. Пенсионерка исполняет каверы на электрогитаре и взрывает TikTok-1

Фото: tiktok.com/@iraegorova60

Россиянке Ирине Егоровой недавно исполнилось 60 лет. На своем юбилее она сыграла первую разученную композицию. Это была песня Hotel California группы Eagles, рассказывает женщина в своем аккаунте в TikTok. С тех пор пенсионерка не перестала заниматься музыкой. Она осваивает игру на музыкальном инструменте самостоятельно – через интернет.

Фанаты Nirvana точно оценят её творчество. Пенсионерка исполняет каверы на электрогитаре и взрывает TikTok-4

Фото: tiktok.com/ @iraegorova60

Ирина рассказала, почему решила освоить популярную платформу и делиться творчеством.

«Зачем я пришла на TikTok? Наверное, показать, что жизнь в старости — не приговор. Если найти себе дело по душе, то старость будет в радость. Как видите, я нашла себе такое дело и хочу поделиться этой радостью с вами».

Фанаты Nirvana точно оценят её творчество. Пенсионерка исполняет каверы на электрогитаре и взрывает TikTok-7

Фото: tiktok.com/@iraegorova60

В аккаунте Ирины уже более 25 тысяч подписчиков. Пользователи восхищаются талантом россиянки, а некоторые даже не верят, что ей 60 лет.

«60? Я бы дал 35–40».

«Это очень классно, так держать!»

«Вы такая молодец! Так приятно смотреть на вас!»

Для некоторых пенсионеров возраст действительно не помеха. Кто-то в 90 лет начинает кататься на водных лыжах и прыгает с парашютом в 83. На таких старичков можно посмотреть здесь.

# Музыка # калейдоскоп # Ирина Егорова # Курт Кобейн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первые кремы готовили по ночам на кухне. Как супруги основали известную фирму косметики?
04 июля 2021 08:58

Первые кремы готовили по ночам на кухне. Как супруги основали известную фирму косметики?

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат
04 июля 2021 08:23

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал
04 июля 2021 07:22

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал