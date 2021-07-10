Не упускают случая пошутить про них. Как выглядят жёны комиков?

Семейная жизнь – это здорово. Однако она не такая, какой её представляют люди, которые ещё ни разу не вступали в брак. Многим кажется, что всё будет замечательно и волшебно, но в действительности без сложностей не обходится. И тут на помощь приходит чувство юмора. Многие комики не упускают случая устроить маленькую месть своим жёнам. Ведь что может быть приятнее, чем рассказать про вредную супругу перед огромной аудиторией? Кстати, а вы знаете, как выглядят жены популярных комиков? Павел Воля После встречи с Ляйсан Утяшевой комик стал примерным семьянином. Но это не мешает ему иногда отпускать безобидные шуточки в адрес супруги, а также делать пародийные снимки. «Жена отличилась. «Ляйсан Утяшева призналась, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц». Я когда эту новость узнал, у меня даже водитель вышел из Maybach, куртку Gucci снял свою и сказал: «Павел, вам нужнее». Я понимаю, если бы она посреди ночи сказала: «Я могу прожить на 50 тысяч рублей». Я сказал бы, кошмары, кошмары снятся, вставай давай, куда ночь – туда и сон».

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Александр Незлобин Александр тоже счастливо женат. Со своей супругой Незлобин познакомился ещё в 2007 году. После трёх лет общения Алина переехала к будущему мужу в Москву, в 2012 году пара поженилась. В основном у Александра смешные и ничуть не обидные шутки в отношении жены. «Моя жена вместе с мамой уехали на две недели в Турцию. Как только она уехала, я сразу начал по ней скучать. Только самолёт взлетел в Турцию из Домодедово – у меня так в сердце защемило, что я даже обручальное кольцо снял и положил в нагрудный карман. Чтобы оно поближе к сердечку было». Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин

Фото из открытых источников

Нурлан Сабуров Нурлан считается одним из самых популярных комиков России и Казахстана, но его шутки вряд ли понравятся чувствительным людям. Часто Сабуров не столько шутит, сколько высмеивает, поэтому звучит довольно жёстко. В адрес жены Дианы Сабуровой тоже направлено немало злых шуток. Однако Нурлан рассказывал, что не только супруга, но даже её родители спокойно к этому относятся, ведь если это помогло ему стать популярнее – почему бы и нет? «Иногда мне жена говорит: сколько мы зарабатываем? Я думаю – мы? Она: сколько у нас денег? У нас? Ноль. Вы – банкрот, я бы на вашем месте куда-нибудь устроился».

Фото: instagram.com/saburova_diana

Алексей Щербаков Щербаков познакомился с будущей супругой Еленой ещё в школе, так что можно с уверенностью говорить про крепкие отношения. Однако в очень многих своих выступлениях Алексей негативно отзывается о жене. Фанаты комика понимают, что это часть амплуа, которое для себя выбрал Щербаков, но случайным зрителям его выступления могут показаться оскорбительными. «Недавно были с женой в шикарном ресторане, отмечали повышение. Её умственных способностей. Весь алфавит от А до Я рассказала, и я её повел, как и обещал».

Фото из открытых источников

Стас Старовойтов А вот Старовойтову в плане личной жизни повезло немного меньше, чем его коллегам. Стас прожил со своей первой супругой Мариной Маматовой около шести лет, но в какой-то момент девушка устала от бесконечных шуток, который отмачивал её муж на сцене, и ушла. Впрочем, по этому поводу Старовойтов тоже выдал пару шуток. А затем артист женился второй раз, избранницей стала Ирина Крючкова.

Фото: instagram.com/starovoytova_marina

«Моя жена – жена комика – выложила другого комика себе в Instagram. Я обалдел. Ну не надо так, пожалуйста, очень неприятно». «Беременность твоей женщины – это прекрасное время. Как не ржать, когда у тебя по дому ходит пузатый генерал и раздаёт команды? Приказы не обсуждаются, беспрекословно выполняются. Если генерал в 4 утра хочет есть обои, ты их приносишь, он их ест, ты не обсуждаешь».

Фото: instagram.com/kruchkovaiv