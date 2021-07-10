Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три

Сейчас мало кого можно удивить близнецами. Но что, если сёстры-близнецы очень похожи на популярную певицу Ариану Гранде?

Фото: instagram.com/arianagrande

Как рассказали 20-летние Тейлор и Маккена из Канады в ролике на YouTube-канале Truly, они уже довольно давно восхищаются стилем Арианы. Поняв, что они очень похожи на знаменитость, сёстры начали копировать её образы.

Фото: instagram.com/pinksweetener_

Девушки подражают макияжу Гранде, а также пополнили свой гардероб её нарядами (около 75 комплектов). Кроме того, у них есть и парфюм знаменитости. Сёстры иногда даже используют накладной конский хвост, чтобы соответствовать причёске Арианы. В итоге Тейлор и Маккену сложно отличить от певицы.

Фото: instagram.com/pinksweetener_

Девушки завели страничку в TikTok, где показывают своё сходство с Гранде. В основном они просто танцуют. За относительно короткое время сёстрам удалось набрать более 40 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/pinksweetener_

Некоторые пользователи шутят, что Тейлор и Маккена похожи на Ариану больше, чем она сама на себя. Есть и комментарии, в которых девушек призывают быть собой, а не посвящать жизнь подражанию другому человеку.

Фото: instagram.com/pinksweetener_

По словам сестёр, они спокойно относятся к критике, ведь они всегда могут получить поддержку друг у друга. Девушки с самого детства привыкли всё делать вместе. И даже свадьбу они планируют устроить примерно в одно и то же время.

Фото: instagram.com/pinksweetener_