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Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три

10 июля 2021 19:16
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Сейчас мало кого можно удивить близнецами. Но что, если сёстры-близнецы очень похожи на популярную певицу Ариану Гранде?

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -1

Фото: instagram.com/arianagrande

Как рассказали 20-летние Тейлор и Маккена из Канады в ролике на YouTube-канале Truly, они уже довольно давно восхищаются стилем Арианы. Поняв, что они очень похожи на знаменитость, сёстры начали копировать её образы.

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -4

Фото: instagram.com/pinksweetener_ 

Девушки подражают макияжу Гранде, а также пополнили свой гардероб её нарядами (около 75 комплектов). Кроме того, у них есть и парфюм знаменитости. Сёстры иногда даже используют накладной конский хвост, чтобы соответствовать причёске Арианы. В итоге Тейлор и Маккену сложно отличить от певицы.

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -7

Фото: instagram.com/pinksweetener_ 

Девушки завели страничку в TikTok, где показывают своё сходство с Гранде. В основном они просто танцуют. За относительно короткое время сёстрам удалось набрать более 40 тысяч подписчиков.

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -10

Фото: instagram.com/pinksweetener_ 

Некоторые пользователи шутят, что Тейлор и Маккена похожи на Ариану больше, чем она сама на себя. Есть и комментарии, в которых девушек призывают быть собой, а не посвящать жизнь подражанию другому человеку.

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -13

Фото: instagram.com/pinksweetener_ 

По словам сестёр, они спокойно относятся к критике, ведь они всегда могут получить поддержку друг у друга. Девушки с самого детства привыкли всё делать вместе. И даже свадьбу они планируют устроить примерно в одно и то же время.

Думаете, есть только одна Ариана Гранде? Похоже, их как минимум три -16

Фото: instagram.com/pinksweetener_ 

Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которыми восхищается современная молодёжь. Кто эти девушки – смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Ариана Гранде # Фотофакт

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