Прилично одетый и без волков: подробности выступления представителя Беларуси на «Евровидении»

Певец IVAN, представитель Беларуси на «Евровидении-2016», провел первую репетицию на евровизийной сцене. Во время своего выступления Александр Иванов (он же IVAN) пытается запутать зрителей. Музыкант появляется на сцене в длинной черной накидке и светлом костюме. Экран, расположенный за его спиной, проецирует голограммы.

Из описания репетиции на официальном сайте конкурса:

IVAN вышел на сцену в длинной темной накидке, в то время как все камеры были сосредоточены на 3D-проекции, демонстрирующей обнаженного певца и волков. Во время выступления на проекции показали, как певец играет на барабанах, и на гитаре.







Новость о том, что представитель Беларуси на «Евровидении – 2016» споет обнаженным в сопровождении живых волков, в марте буквально взорвала Интернет. Здесь подробнее.



Напомним, в программе «Простые вопросы» Саша Иванов рассказал о том, что он думает по поводу скандалов, которые по большому счету сопровождают белорусов на этом конкурсе. Здесь подробнее.