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Прилично одетый и без волков: подробности выступления представителя Беларуси на «Евровидении»

04 мая 2016 16:49
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Певец IVAN, представитель Беларуси на «Евровидении-2016», провел первую репетицию на евровизийной сцене. Во время своего выступления Александр Иванов (он же IVAN) пытается запутать зрителей.

Музыкант появляется на сцене в длинной черной накидке и светлом костюме. Экран, расположенный за его спиной, проецирует голограммы. 

Прилично одетый и без волков: подробности выступления представителя Беларуси на «Евровидении»-1

Из описания репетиции на официальном сайте конкурса:
IVAN вышел на сцену в длинной темной накидке, в то время как все камеры были сосредоточены на 3D-проекции, демонстрирующей обнаженного певца и волков. Во время выступления на проекции показали, как певец играет на барабанах, и на гитаре. 



Новость о том, что представитель Беларуси на «Евровидении – 2016» споет обнаженным в сопровождении живых волков, в марте буквально взорвала Интернет. Здесь подробнее.

Напомним, в программе «Простые вопросы» Саша Иванов рассказал о том, что он думает по поводу скандалов, которые по большому счету сопровождают белорусов на этом конкурсе. Здесь подробнее

«Евровидение-2016» пройдет в Швеции с 10 по 14 мая.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2016 # Виктор Дробыш # IVAN

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