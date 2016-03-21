Ivan выйдет на сцену «Евровидения» голым и в сопровождении живых волков

Новости Беларуси. Участник «Евровидения 2016» от Беларуси Ivan планирует спеть голым и вывести на сцену живых волков. Об этом сообщили в пресс-службе продюсерского центра Виктора Дробыша.

В комитете «Евровидения» еще не дали разрешение на осуществление задумки. Виктор Дробыш отметил, что в данный момент об этом ведутся серьезные переговоры.

Суть песни «Help you fly», с которой белорусский певец выступит на конкурсе в Стокгольме, и сценического образа в том,

чтобы зрители «почувствовали эту тонкую грань между человеком и природой».

Виктор Дробыш, продюсер:

Главная идея и задумка нашего номера, вокруг которого сегодня поднялась такая шумиха, очень простая: мы хотим чтобы слова песни «Help you fly» и все то, что Ivan будет делать на сцене — максимально гармонично взаимодействовали между собой. Фактически Саша должен помочь летать, в художественном смысле этого слова, самому приземленному, хищному и опасному животному на земле — волку.

Сейчас стоит задача, по словам продюсера, сделать так, чтобы номер не выглядел пошло.

«Евровидение 2016» пройдет в Швеции с 10 по 14 мая. Европейские букмекеры пророчат победу России, которую представит Сергей Лазарев с песней «You are the only one». В пятерке лидеров, возможно, окажутся Швеция, Хорватия, Мальта и Австралия.

Недавно звезда сериала «Универ» объявила о романе с белорусским участником «Евровидения-2016».