Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты
Жанна Бадоева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Под ним телеведущая оставила пару секретов, как выйти замуж за коренного итальянца.
Жанна Бадоева:
Первое – итальянские мужчины не всегда готовы к женским капризам, к тем, к которым привыкли мы.
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Далее Жанна рассказала, что женщине нужно быть самостоятельной и проще. Телеведущая считает, что эта простота должна проявляться в выборе одежды, еды и образе жизни. Итальянцы очень миролюбивые, поэтому, отмечает Бадоева, женщине стоит научиться относится к окружающим с минимальной агрессией.
Жанна Бадоева:
Несомненный плюс итальянских мужчин – они очень хорошие семьянины. Все выходные будут проводить в семье – с женой и детьми.
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Напомним, в 2014 году Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз. Избранником стал бизнесмен Василий Мельничин. Телеведущая с детьми проживают в Италии.
Жанна Бадоева:
Каждый раз я выходила замуж с уверенностью, что это на всю жизнь. Нет, с Василием я навсегда.
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Свадьба прошла в Италии. По словам телеведущей, на торжестве присутствовали мама и сестра Василия, а также дети Жанны.
Жанна Бадоева:
После получения свидетельства мы пошли в очень красивый ресторан на обед, а после этого пошли все в кино на «Пингвины из Мадагаскара».
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