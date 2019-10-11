Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты

Жанна Бадоева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Под ним телеведущая оставила пару секретов, как выйти замуж за коренного итальянца. Жанна Бадоева:

Первое – итальянские мужчины не всегда готовы к женским капризам, к тем, к которым привыкли мы.

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Далее Жанна рассказала, что женщине нужно быть самостоятельной и проще. Телеведущая считает, что эта простота должна проявляться в выборе одежды, еды и образе жизни. Итальянцы очень миролюбивые, поэтому, отмечает Бадоева, женщине стоит научиться относится к окружающим с минимальной агрессией. Жанна Бадоева:

Несомненный плюс итальянских мужчин – они очень хорошие семьянины. Все выходные будут проводить в семье – с женой и детьми.

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Напомним, в 2014 году Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз. Избранником стал бизнесмен Василий Мельничин. Телеведущая с детьми проживают в Италии. Жанна Бадоева:

Каждый раз я выходила замуж с уверенностью, что это на всю жизнь. Нет, с Василием я навсегда.

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva