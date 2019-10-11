Прямой эфир

Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты

11 октября 2019 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жанна Бадоева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Под ним телеведущая оставила пару секретов, как выйти замуж за коренного итальянца.

Жанна Бадоева:
Первое – итальянские мужчины не всегда готовы к женским капризам, к тем, к которым привыкли мы.

Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты-1

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Далее Жанна рассказала, что женщине нужно быть самостоятельной и проще. Телеведущая считает, что эта простота должна проявляться в выборе одежды, еды и образе жизни. Итальянцы очень миролюбивые, поэтому, отмечает Бадоева, женщине стоит научиться относится к окружающим с минимальной агрессией.

Жанна Бадоева:
Несомненный плюс итальянских мужчин – они очень хорошие семьянины. Все выходные будут проводить в семье – с женой и детьми.

Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты-4

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Напомним, в 2014 году Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз. Избранником стал бизнесмен Василий Мельничин. Телеведущая с детьми проживают в Италии.

Жанна Бадоева:
Каждый раз я выходила замуж с уверенностью, что это на всю жизнь. Нет, с Василием я навсегда.

Как выйти замуж за иностранца. Жанна Бадоева рассказала секреты-7

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Свадьба прошла в Италии. По словам телеведущей, на торжестве присутствовали мама и сестра Василия, а также дети Жанны.

Жанна Бадоева:
После получения свидетельства мы пошли в очень красивый ресторан на обед, а после этого пошли все в кино на «Пингвины из Мадагаскара».

Ранее мы писали о семьях известных людей. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин можно увидеть здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Жанна Бадоева # Василий Мельничин

Другие новости рубрики

Все новости
От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?
11 октября 2019 10:53

От каменного века до наших дней. Сколько времени люди тратили на работу в разные времена?

Как убрать синяки под глазами дома. 9 быстрых способов
11 октября 2019 09:36

Как убрать синяки под глазами дома. 9 быстрых способов

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях
11 октября 2019 07:57

Индустриальный гид. Что посмотреть в заводских музеях