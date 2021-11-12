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Эта шутка оказалась слишком правдивой. Парень подменил кошку своей девушки

12 ноября 2021 16:48
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Порой ради гармоничных отношений надо чем-то жертвовать. Например, котом своей девушки, с которым вы никак не можете наладить контакт.

Такой историей поделился пользователь Reddit, где рассказывается о трудных взаимоотношениях молодого человека и питомца его подруги. Парню не нравилось, что кот постоянно царапался, шипел на него и не слушался. Эта вражда могла бы длиться вечно, если бы не один счастливый случай.

Эта шутка оказалась слишком правдивой. Парень подменил кошку своей девушки-1

Фото: pixabay.com

Однажды девушка уехала за город, чтобы навестить семью, и попросила молодого человека приглядеть за её любимцем. Парень часто шутил, что за плохое поведение кот отправится в приют для животных, однако после очередного конфликта с чёрным обладателем острых когтей он понял, что пора переходить к действиям.

На следующее утро мужчина пошёл в местный приют и купил там нового кота. Внешне животных нельзя было различить, однако характер у них был совершенно разный. Новый питомец был спокойным и послушным, только слегка заносчивым, что сыграло парню на руку, ведь так он был более похож на старого вредину. Произведя замену, мужчина отвёз непослушного кота в приют на другом конце города, чтобы его девушка никак не могла догадаться о случившемся.

С этого инцидента прошло уже шесть лет. Пара давно поженилась, а секрет о резком перевоплощении кота девушке так и не был раскрыт.

Но чем же руководствуются люди при выборе таких вредных питомцев? Узнать, на что хозяева животных обращают больше всего внимания, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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