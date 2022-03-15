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Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке

15 марта 2022 11:25
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Порой собака для человека значит настолько много, что тот готов сделать ради своего питомца всё что угодно. О таком случае пойдёт речь в этой статье.  

Как рассказало издание The Sun, Натали Кнауф работает ювелиром, поэтому решила побаловать своего питомца ожерельем собственного производства. Украшение состоит из 91 отборного 15-каратного бриллианта.   Стоимость изделия составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (около 652 тысяч долларов).  

Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке-1

Фото: The Sun

«Мы так любим своих собак, так почему бы нам не побаловать их. Это большие деньги, но я думаю, что это того стоит, разве нет? Собаки заслуживают выглядеть так же красиво, как их хозяева», – рассказала Натали.  

Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке-4

Фото: The Sun

Такое украшение питомец носит не каждый день, а только по праздникам и для выхода в свет. Хотя хозяйка не беспокоится, что её творением заинтересуются грабители. На этот случай есть телохранители, которых Натали наняла, чтобы уберечь собаку и её аксессуар.  

Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке-7

Фото: The Sun

Однако это не единственный случай, когда хозяин готов сделать всё, чтобы его питомец был счастлив. Недавно мы рассказывали, как женщина потратила состояние на гардероб собак – подробности здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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