Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке

Порой собака для человека значит настолько много, что тот готов сделать ради своего питомца всё что угодно. О таком случае пойдёт речь в этой статье.

Как рассказало издание The Sun, Натали Кнауф работает ювелиром, поэтому решила побаловать своего питомца ожерельем собственного производства. Украшение состоит из 91 отборного 15-каратного бриллианта. Стоимость изделия составляет 500 тысяч фунтов стерлингов (около 652 тысяч долларов).