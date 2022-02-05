А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев

Романтика должна присутствовать во всех отношениях, даже в кошачьих. Но как создать атмосферу, если в доме кроме вас живут ещё хозяева? Выход есть! Например, соорудить собственное пространство для приятного времяпрепровождения.

Такое решение приняли питомцы девушки, которая в своём TikTok поделилась оригинальностью пушистых друзей. В видео можно заметить, как сильно коты защищают границы своего личного пространства. Желание побыть одним настолько велико, что на входе самодельного кинотеатра вывешена табличка «Просьба не беспокоить».