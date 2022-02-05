А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев
Романтика должна присутствовать во всех отношениях, даже в кошачьих. Но как создать атмосферу, если в доме кроме вас живут ещё хозяева? Выход есть! Например, соорудить собственное пространство для приятного времяпрепровождения.
Такое решение приняли питомцы девушки, которая в своём TikTok поделилась оригинальностью пушистых друзей. В видео можно заметить, как сильно коты защищают границы своего личного пространства. Желание побыть одним настолько велико, что на входе самодельного кинотеатра вывешена табличка «Просьба не беспокоить».
Фото: tiktok.com/@dontstopmeowing
Однако блогерша не послушалась и решила проверить, что же происходит внутри коробочной комнаты. Поведение девушки крайне не понравилось паре, находившейся внутри. Было заметно, что влюблённые были в шоке от такого некрасивого поступка со стороны хозяйки.
Фото: tiktok.com/@dontstopmeowing
В глазах домашних животных читались смущение, страх и гнев. Ведь неизвестно, сколько времени пушистые друзья потратили на создание такой атмосферы.
Котики – очень загадочные и скрытные существа. Именно поэтому хозяева решили на ночь установить камеру наблюдения и посмотреть, чем занимается их питомец, когда они спят, – подробности здесь.