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А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев

05 февраля 2022 15:47
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Романтика должна присутствовать во всех отношениях, даже в кошачьих. Но как создать атмосферу, если в доме кроме вас живут ещё хозяева? Выход есть! Например, соорудить собственное пространство для приятного времяпрепровождения.  

Такое решение приняли питомцы девушки, которая в своём TikTok поделилась оригинальностью пушистых друзей. В видео можно заметить, как сильно коты защищают границы своего личного пространства. Желание побыть одним настолько велико, что на входе самодельного кинотеатра вывешена табличка «Просьба не беспокоить».  

А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев-1

Фото: tiktok.com/@dontstopmeowing  

Однако блогерша не послушалась и решила проверить, что же происходит внутри коробочной комнаты. Поведение девушки крайне не понравилось паре, находившейся внутри. Было заметно, что влюблённые были в шоке от такого некрасивого поступка со стороны хозяйки.  

А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев-4

Фото: tiktok.com/@dontstopmeowing  

В глазах домашних животных читались смущение, страх и гнев. Ведь неизвестно, сколько времени пушистые друзья потратили на создание такой атмосферы.  

Котики – очень загадочные и скрытные существа. Именно поэтому хозяева решили на ночь установить камеру наблюдения и посмотреть, чем занимается их питомец, когда они спят, – подробности здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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