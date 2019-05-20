«Я должен зарабатывать на свой корм» и «Главный кот всегда ест последним». Как работают коты в минских гостинице и музее

Минские коты настоящие трудоголики. Например, этот рыжий красавец привык сам зарабатывать себе на жизнь. Питомец знает толк в хорошем отдыхе, ведь он – председатель гостиницы для животных. Британцу Петру уже 5,5 лет, попал в руки своей хозяйки всего пару месяцев назад, когда от него дважды отказались. Сегодня хвостатый с удовольствием следит за порядком в номерах. Славится холодным нравом, ненавязчивостью и мудростью, как и подобает настоящему начальнику.

Ольга Азаренок, директор гостиницы для животных:

Он согласился, сказал: «Я не буду сидеть на шее, я должен зарабатывать на свой корм, я не хочу быть альфонсом». Справляется. Он живёт у меня дома, сегодня он приехал на проверку. Он смотрит, всё ли ему нравится, если что-то не нравится, я уже тогда корректирую. Например, у нас были прозрачные стеклышки, ему не понравилось, я подклеила, чтобы были немного матовые.

За такой короткий срок, Пётр уже успел стать всеобщим любимцем, его посты в социальных сетях набирают десятки лайков и комментариев. На просторах Интернета кот рассказывает о своих суровых буднях и весёлых выходных.

За свою службу начальник получает настоящую зарплату: вкуснейшие корма и новые игрушки.

Радуется сытым деликатесам и этот мохнатый друг. Его карьерный рост начался два года назад. Котёнка волонтеры нашли на улице, и чтобы не бросать в беде, взяли к себе на содержание. Как раз в этот момент из музея забрали главного кота Аполлона и кто-то должен был занять его почётный трон.

Белослава Криштапович, директор Музея Кота:

Пончик показал своим поведением без драки, без ничего, что он здесь главный.

В кошачьей команде музея около 15 хвостатых сотрудников. Как и в любом другом коллективе, важно найти вожака. Белослава Криштапович:

Мы заметили, что главный кот всегда ест последним, он смотрит, чтобы коты были все были сытые и довольные.