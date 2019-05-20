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Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине

20 мая 2019 08:27
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Новости Нидерландов. Представитель Нидерландов вернулся на Родину после победы на «Евровидении-2019». Мы заглянули в соцсети, чтобы узнать, как встречали Дункана Лоуренса его соотечественники.  

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-1

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence  

В этом году «Евровидение» не обошлось без скандала. Поклонники конкурса обнаружили, что ролик с песней «Arcade» был загружен на YouTube в 2017 году. За это Лоуренса могли дисквалифицировать, но Европейский вещательный союз принял решение не лишать Дункана титула победителя, поскольку видео с песней не стало широко известно и не предоставило певцу преимущества.  

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-4

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence  

Номер представителя Нидерландов поражает своим минимализмом. Исполнитель и автор песни находился на сцене один, не было подтанцовки и бэк-вокала. Дункан сидел, играл на фортепиано и пел.  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-7

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence  

Больше фактов о победителе «Евровидения-2019» можно узнать здесь.  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-10

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-12

Фото: instagram.com/marssiek  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-14

Фото: instagram.com/marssiek  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-16

Фото: instagram.com/michel.utrecht  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-18

Фото: instagram.com/michel.utrecht  

Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине-20

Фото: instagram.com/michel.utrecht  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Дункан Лоуренс # Фотофакт

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