Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине

Новости Нидерландов. Представитель Нидерландов вернулся на Родину после победы на «Евровидении-2019». Мы заглянули в соцсети, чтобы узнать, как встречали Дункана Лоуренса его соотечественники.

В этом году «Евровидение» не обошлось без скандала. Поклонники конкурса обнаружили, что ролик с песней «Arcade» был загружен на YouTube в 2017 году. За это Лоуренса могли дисквалифицировать, но Европейский вещательный союз принял решение не лишать Дункана титула победителя, поскольку видео с песней не стало широко известно и не предоставило певцу преимущества.

Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3