Посмотрите, как встречали победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса на Родине
Новости Нидерландов. Представитель Нидерландов вернулся на Родину после победы на «Евровидении-2019». Мы заглянули в соцсети, чтобы узнать, как встречали Дункана Лоуренса его соотечественники.
Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
В этом году «Евровидение» не обошлось без скандала. Поклонники конкурса обнаружили, что ролик с песней «Arcade» был загружен на YouTube в 2017 году. За это Лоуренса могли дисквалифицировать, но Европейский вещательный союз принял решение не лишать Дункана титула победителя, поскольку видео с песней не стало широко известно и не предоставило певцу преимущества.
Дункан Лоуренс из Нидерландов победил на «Евровидении-2019», ЗЕНА – 25, Лазарев – 3
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Номер представителя Нидерландов поражает своим минимализмом. Исполнитель и автор песни находился на сцене один, не было подтанцовки и бэк-вокала. Дункан сидел, играл на фортепиано и пел.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Больше фактов о победителе «Евровидения-2019» можно узнать здесь.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Фото: instagram.com/marssiek
Фото: instagram.com/marssiek
Фото: instagram.com/michel.utrecht
Фото: instagram.com/michel.utrecht
Фото: instagram.com/michel.utrecht